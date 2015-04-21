ماذا قال عادل إمام بعد مشاهدة فيلم ابنه؟

فوجئ جمهور فيلم "كابتن مصر" بوجود النجم عادل إمام بينهم داخل دور عرض "أمريكانا بلازا" ليشاهد العمل، برفقة المؤلف يوسف معاطي.

وكان في استقبال الزعيم الفنان أشرف مصيلحي المسؤول عن دور السينما، حيث استفسر الفنان من مصيلحي عن إيرادات الفيلم، وبدت عليه السعادة بعدما علم بالإقبال الجماهيري عليه.

والتف الجمهور حول النجم الكبير بعد العرض، وعبروا عن إعجابهم بالعمل، الذي يشارك في بطولته نجله محمد إمام، و قدموا له التهاني على النجاح الجماهيري للفيلم، و قد حرص عادل إمام على دفع ثمن التذاكر له ولعدد من مرافقيه الذين شاركوه فرحته بفيلم نجله.

ولكن ماذا عن رأي الزعيم بأداء نجله؟

يقول الفنان عادل إمام لـ"سيدتي نت" إنه سعيد جداً بخبرة محمد التي كانت واضحة في هذا العمل، وأوضح أن أبرز ما يعجبه في محمد أنه لم يستعجل في أخذ أدوار بطولية، فقد سبق وعرض عليه منذ سنوات أن يكون بطلاً في أحد الأعمال لكنه كان يرى أنه لا يزال في بداية مشواره الفني، لذا تمهّل كما كان حريصاً على أن لا يقول أحداً إنه أخذ أدواراً بطولية بسرعة كونه ابن عادل إمام.

وأضاف الزعيم أنه أعجب جداً بالفيلم وبتوليفته الجديدة وبأداء محمد وكل الشباب المشاركين في العمل، الذين عملوا بورق من ذهب للرائع عمر طاهر حسب ما وصفه، وتابع الفنان أن الإنتاج لم يبخل على العمل بالإضافة إلى أن كل هؤلاء عملوا بقيادة مخرج واعد اسمه معتز التوني له مستقبل كبير، على حد تعبير إمام.

يذكر أن إيرادات الفيلم وصلت إلى ٩ ملايين جنيه ونصف بعد أسبوع ونصف من بداية عرضه.

وتدور أحداث فيلم "كابتن مصر" حول لاعب كرة في نادي كبير يتعرض لمشكلة، يدخل بسببها السجن وفجأة تأتي له فكرة تكوين فريق لكرة القدم من زملاءه في العنبر، ليخوضوا بعدها مباراة هامة.

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