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مديرأمن بورسعيد يتمكن من فض مسيرة حاشدة لجماهير المصري

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مديرأمن بورسعيد يتمكن من فض مسيرة حاشدة لجماهير المصري مديرأمن بورسعيد يتمكن من فض مسيرة حاشدة لجماهير المصري

النادي المصري

خرج المئات من مشجي النادي المصري البورسعيدي وأهالى المتهمين فى أحداث «استاد بورسعيد» في مسيرة حاشدة انطلقت مساء اليوم للتنديد بقرار محكمة بورسعيد المنعقدة فى أكاديمية الشرطة بالقاهرة، بإحالة أوراق 11 متهماً فى قضية استاد بورسعيد إلى «المفتى». ..واطلقوا هتافات منددة بالحكم مؤكدين ظلم رفاقهم ومطالبين بالبراءة.

وقد انتهت المسيرة بعد ان تم الاتفاق مع اللواء فيصل دويدار مدير الامن واللواء مجدي نصر الدين المحافظ بتحقيق مطالبهم والتي تضمنت بقاء المتهمين بسجن الاسماعيلية والاتفاق مع المحامي بهاء ابو شقة وسوف يتم الرد علينا في خلال ثلاثة ايام.

جاء ذلك وسط حالة من الاستنفارالامني التي تشهدها المحافظة منذ الامس والانتشار المكثف لقوات الشرطة بالتعاون مع قوات الجيش الثاني الميداني وخاصة في نطاق المنشات الحيوية والشرطية اضافة الي الاقوال والدوريات الامنية المشتركة من قوات الشرطة والقوات المسلحة تجوب كافة الشوارع والميادين لتأمين المواطنين وذلك عقب قرار محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد والتي أحالت أوراق 11 متهما فى القضية المعروفة استاد بورسعيد والتى يحاكم فيها 73 متهما من إلى فضيلة المفتي .
> أ ش أ

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