سفير فلسطين بتونس ينقل رسالة شفوية من أبومازن إلى نظيره التونسي

نقل سفير فلسطين لدى تونس سلمان الهرفي، مساء أمس الإثنين، رسالة شفوية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى نظيره التونسي الباجي كايد السبسي.

جاء ذلك خلال استقبال المستشار الدبلوماسي للرئيس السبسي خميس الجهناوي، للسفير الهرفي في قصر قرطاج الرئاسي، حسبما ذكرت الليلة وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وقال الهرفي إن الرسالة تتعلق بآخر التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية، والجهود التي يبذلها سيادته في هذا الصدد.

وأضاف أن الجهناوي جدد دعم تونس للقضية الفلسطينية والجهود التي يبذلها الرئيس محمود عباس على كافة الصعد.

أ ش أ