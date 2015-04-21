ليلة_الابطال - هل يكسر بايرن لعنة الخروج بفارق هدفين؟

(إفي): رغم أنه يسعى لتعويض خسارته ذهابا 1-3 على ملعب بورتو البرتغالي يوم الثلاثاء بربع نهائي دوري أبطال أوروبا، فإن بايرن ميونخ لم يتمكن قبل ذلك مطلقا من التأهل للجولة التالية من منافسة أوروبية عقب هزيمته بفارق هدفين خارج أرضه.

فالنادي الألماني نجح مرة واحدة فقط في عام 1988 من تعويض خسارته على أرضه بهدفين نظيفين، والفوز إيابا على إنتر ميلان 1-3 معتمدا على أهدافه كزائر في التأهل.

وحين كانت الهزيمة خارج أرضه، لم يتمكن الفريق البافاري مطلقا من التأهل للمرحلة المقبلة.

ففي عام 2000 بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا امام ريال مدريد، خسر البايرن على ملعب سانتياجو برنابيو 2-0 ، وفاز في ميونخ بنتيجة غير كافية (2-1) على الفريق الملكي.

وفي 2005 بربع نهائي دوري الأبطال أمام تشيلسي، خسر في لندن بواقع 4-2 قبل أن يفوز في ميونخ على الخصم الإنجليزي بنتيجة 3-2 ليخرج هكذا من البطولة.

وفي بطولة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) عام 1989 ، خسر بارين ذهابا بنصف النهائي أمام نابولي بواقع 2-0 ، وتعادل في العودة 2-2.

وكانت أقدم واقعة مماثلة للنادي البافاري هي كأس (ريكوبا) عام 1968 ، حين خسر البايرن في نصف النهائي امام ميلان 0-2 خارج ارضه، ثم تعادل سلبيا في ميونخ.