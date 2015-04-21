أسماء ١٥ طالبا متورطين باشتباكات جامعة القاهرة بينهم نجل محمود غزلان

حصل "اليوم السابع" على أسماء الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، المحتجزين بقرار النيابة العامة على ذمة ورود تحريات قطاع الأمن الوطنى حول اتهامهم بالتورط فى الاشتباكات التى وقعت، أمس الأحد، فى محيط جامعة القاهرة مع أفراد الأمن الإدارى .

وتضمن المحضر رقم 7674 لسنة 2015 جنح قسم الجيزة، أسماء ١٥ طالبا سلمهم أفراد الأمن الإدارى التابعين لشركة فالكون إلى الأجهزة الأمنية، وهم كل من: عبد الرحمن مروان رشدى - الطالب بكلية الآداب، حسام نور الدين أحمد، الطالب بكلية الآداب، إسلام حسين محمد، الطالب بكلية الآداب.ومحمد مجدى ناجى، الطالب بكلية دار العلوم، محمد ناصر عبدالعليم، الطالب بكلية دار العلوم، إسلام الشيخ، الطالب بكلية التجارة، أحمد جمال حسن، يحيى محمود غزلان – نجل محمود غزلان القيادى بجماعة الإخوان ، وعلى محمود عيسى وكريم شعراوى، الطالب بكلية التجارة، مصطفى حسين، عمرو عاطف عبد الحميد، يوسف محمد حسين، شعبان على يوسف، الطالب بالفرقة الأولى بكلية دار العلوم، أحمد جمال أحمد، الطالب بالفرقة الثانية بكلية دار العلوم .