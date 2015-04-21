أخبار عاجلة

لاعبة منتخب الكاراتيه: «مصر دبحتني وهلعب باسم جورجيا» -
عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي -
كلمة إنجليزية واحدة رددها السيسي مرتين في حواره لـ''فوكس نيوز'' -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً -
السيسي يغادر أمريكا -
بالصور.. حيوانات غريبة تعاود الظهور بقرية في كفرالشيخ.. والبيطري: لا نعرف نوعها -
وزير الخارجية التركي: دعم روسيا لنظام الأسد عمل خاطيء -
مصرع 10 أشخاص على الأقل فى انفجار عبوة ناسفة بالصومال -
صورة وخبر: طفلين يفصل بينهما "سياج" جنوبي الموصل -
مقتل 14 شخصًا بينهم 8 نساء بانفجار لغم بحافلة ركاب في الصومال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

أسماء ١٥ طالبا متورطين باشتباكات جامعة القاهرة بينهم نجل محمود غزلان

Google+ Print
أسماء ١٥ طالبا متورطين باشتباكات جامعة القاهرة بينهم نجل محمود غزلان أسماء ١٥ طالبا متورطين باشتباكات جامعة القاهرة بينهم نجل محمود غزلان
حصل "اليوم السابع" على أسماء الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، المحتجزين بقرار النيابة العامة على ذمة ورود تحريات قطاع الأمن الوطنى حول اتهامهم بالتورط فى الاشتباكات التى وقعت، أمس الأحد، فى محيط جامعة القاهرة مع أفراد الأمن الإدارى .

وتضمن المحضر رقم 7674 لسنة 2015 جنح قسم الجيزة، أسماء ١٥ طالبا سلمهم أفراد الأمن الإدارى التابعين لشركة فالكون إلى الأجهزة الأمنية، وهم كل من: عبد الرحمن مروان رشدى - الطالب بكلية الآداب، حسام نور الدين أحمد، الطالب بكلية الآداب، إسلام حسين محمد، الطالب بكلية الآداب.ومحمد مجدى ناجى، الطالب بكلية دار العلوم، محمد ناصر عبدالعليم، الطالب بكلية دار العلوم، إسلام الشيخ، الطالب بكلية التجارة، أحمد جمال حسن، يحيى محمود غزلان – نجل محمود غزلان القيادى بجماعة الإخوان ، وعلى محمود عيسى وكريم شعراوى، الطالب بكلية التجارة، مصطفى حسين، عمرو عاطف عبد الحميد، يوسف محمد حسين، شعبان على يوسف، الطالب بالفرقة الأولى بكلية دار العلوم، أحمد جمال أحمد، الطالب بالفرقة الثانية بكلية دار العلوم .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365