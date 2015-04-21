القبض على هاربين من الإعدام بحملة بالقنطرة غرب

ألقت وحدة مباحث القنطرة غرب القبض على هاربين من حكم بالإعدام فى كمين أمنى أعد لهما بمنطقة الكيلو 19 بطريق بورسعيد.

وقال بيان أمنى لمديرية أمن الإسماعيلية أمس الاثنين، إن كمينا أعد لضبط المتهمين عطية م. ع. 24 عاما، وأحمد م. ع. 24 عاما، لتنفيذ حكم صدر ضدهما بالإعدام فى قضية "قتل عمد"، وللتحقيق معهما فى قضية أخرى للقتل العمد أيضا.

وأضاف البيان "أن المتهم الأول عوقب من قبل بالسجن لمدة ثلاث سنوات فى قضية سرقة بالإكراه، ومطلوب، فى ثلاث قضايا سرقة بالإكراه ورابعة لسرقة سيارة وسلاح ميرى لضابط شرطة تحت تهديد السلاح.