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حظك اليوم برج الحمل يوم الثلاثاء 2015/4/21

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حظك اليوم برج الحمل يوم الثلاثاء 2015/4/21 حظك اليوم برج الحمل يوم الثلاثاء 2015/4/21
عندما يرغبون فقط يظهر أصحاب برج الحمل بالمظهر الساحر الذى لا يقاوم من قبل الجنس الآخر، أصحاب برج الحمل يطلقون العنان لطاقاتهم الجبارة حتى لا يشعر أولئك الذين يتعاملون معهم بأنهم تأثروا بالتقدم الذى أحرزوه، أما عن حظهم لهذا اليوم تقول خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى، أن هذا اليوم ستنجز فيه عملاً مهمًا أو تتخلص من قضايا ومشكلات كانت تتعلق بحياتك.

على المستوى العملى


>اليوم ستناقش مسألة مهنية أو مالية وتضع ميزانية معينة أو تراجع نفسك بشأن مشكلة تعرضت لها فى عملك، لهذا يجب أن تركز على كل ما يطلبه منك الآخرين.

على المستوى العاطفى


>مشكلات كثيرة واجهتك مع من تحب فى الفترة الماضية، وهذه المشكلات لن تستمر كثيرًا، فاليوم يدعوك الشريك إلى أن تتخلى قليلاً عن موقفك العدائى وتأخذ الحياة بصورة أكثر بساطة.

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مصر 365

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