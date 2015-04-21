حظك اليوم برج السرطان يوم الثلاثاء 2015/4/21

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج السرطان على مستوى العاطفى

يهتم أصحاب هذا البرج بالأفراد الذين يفهمون الجانب الإبداعى يمتلك أصحاب هذا البرج عاطفة قوية يبحث دائمًا عن شريك متزن وسريع الاستجابة، أما بخصوص حظه ليوم الثلاثاء فتقول خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى، حيث يعد هذا اليوم بالنجاح والحظ فى مشاريعك ومساعيك لكن حاول أن تتجنب الجدال مع بعض الزملاء.>يجب الحظر اليوم فى حياتك المهنية فقد تحصل على معنويات وطاقة إيجابية غير منتظرة ترفع منسوب حماستك وقدر يؤدى إلى التهور فى بعض الأحيان، ولكن هناك تطورات إيجابية تدعم موقفك فى العمل.>تهتم بمسألة تتعلق بالشريك وبمحيطك العائلى، ما يستوجب منك التأنى فى التعاطى معه، وقد يمر بك فى هذا اليوم بعض الشجارات والنزاعات مع الشريك ولكنها غير مهمة ولن تؤثر على علاقتك به.