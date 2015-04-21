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حظك اليوم برج الدلو يوم الثلاثاء 2015/4/21

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حظك اليوم برج الدلو يوم الثلاثاء 2015/4/21 حظك اليوم برج الدلو يوم الثلاثاء 2015/4/21
الفضول والتحدى أهم صفات مواليد ، وهو ما يجعل العمل المناسب لهم أن يكونوا مخترعين، وسياسيين، وكتاب، وعلماء، ورواد فضاء، وفنانين، ومنجمين، أما عن حظ برج الدلو ليوم الثلاثاء كما توضحها لنا خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى، هو يعتبر يومًا سيئًا بالنسبة لأصحاب هذا البرج وتنقلب فيه الأوضاع ضدك وتصبح محط أنظار الزملاء.

توقعات جاكلين عفيفى لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية


>هناك أسرار ستكشف لك فى هذا اليوم تفضل أن تخفيها عن من يحيطون بك وهو ما يجعل يومك ينقلب ضدك، وهذه الأسرار التى قلبت اليوم بالنسبة لك قام بها المقربون منك ولكن عليك أن تفكر بهدوء ولا تبتعد عنهم ولكن عليك الهدوء بعض الشىء ثم التحدث معهم فهناك منهم يحبونك ويريدون لك النجاح، ويمكن يكون اليوم مناسب لأخذ إجازة للتفكير فى مشكلاتك بهدوء أكثر.

توقعات جاكلين لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية


>تؤكد خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى أن حياتك العاطفية ستتغير فى هذا اليوم بعد تعرف شريك حياتك على الأسرار التى وصلت لها ليقترب منك أكثر ويساعك على تخطى هذه المشكلات.

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مصر 365

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