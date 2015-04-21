أخبار عاجلة

الأهلي يفوز على بتروجت بهدفين.. ويبتعد بصدارة الدوري -
رسميا.. الأسيوطي يتأهل إلى الدوري الممتاز -
فيديو| مرتضى لمسؤولي الزمالك السابقين: «قعدتوا 10 سنين من غير بطولة.. اتكسفوا على دمكم» -
مرتضى منصور: رئيس الوزراء يدعم الزمالك -
عيش الليلة - النجمة لوسي تغني أغنية "شخاليل" مع أشرف عبد الباقي -
عيش الليلة - "لعبة قرأة الشفايف" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر مع أشرف عبد الباقي -
عيش الليلة - الفنان أحمد زاهر: "غيرت من كلية تجارة لمعهد سينما من ورا أهلي وجدتي كانت رافضة التمثيل" -
المزيج العجيب تخسر معه 10 كيلو في 30 يوم اشربه قبل النوم و صباحا على الريق دون رجيم -
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 2015/4/21

Google+ Print
حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 2015/4/21 حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 2015/4/21
امرأة الحوت هى الوحيدة بين جنسها التى لا تزال ترفض المجد والشهرة وتحلم فقط برجل يرعاها ويحميها، وعندما تحب تعتقد عن يقين وإيمان أن فى استطاعته أن يحكم العالم بعقله، امرأة الحوت رقيقة مسالمة تشعر الآخرين بأنها شاطئ الأمان وواحة السكينة، أما فيما يخص حظ البرج ليوم الأبراج كما توضحها لنا خبير الأبراج جاكلين عقيقى، أن أصحاب هذا البرج سيحظون خلال اليوم بدعم مجموعة من الكواكب يساعدهم فى حياتهم العاطفية والمهنية.

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب على مستوى الحياة العملية


>ستكون أكثر تركيزًا على الجانب المهنى الخاص بك، فلا تتردد فى إعادة حساباتك لتفادى الوقوع فى أخطاء الماضى، الأخبار السعيدة ستتوالى عليك، حاول أن تستمتع بالحياة قدر الإمكان، حاول استغلال كل الفرص المتاحة كما ينبغى لتتمكن من تحقيق أهدافك والإقدام فى حياتك المهنية.

توقعات جاكلين لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية


>إذا كنت متزوجًا، حاول أن تسعى جاهدًا لإرضاء الحبيب والحفاظ على استقرارك وتوازنك العائلى، لأن شريك حياتك وقف بجانبك كثيرًا فى الأوقات الصعبة التى مرت عليك من قبل، أما بالنسبة للعزاب الفرصة ستكون مناسبة أمامك للوقوع فى الحب من النظرة الأولى، ولكن عليك أن تختار بعناية لأنه سيصبح شريك العمر.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى