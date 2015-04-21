حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 2015/4/21

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية

توقعات جاكلين لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

امرأة الحوت هى الوحيدة بين جنسها التى لا تزال ترفض المجد والشهرة وتحلم فقط برجل يرعاها ويحميها، وعندما تحب تعتقد عن يقين وإيمان أن فى استطاعته أن يحكم العالم بعقله، امرأة الحوت رقيقة مسالمة تشعر الآخرين بأنها شاطئ الأمان وواحة السكينة، أما فيما يخص حظ البرج ليوم الأبراج كما توضحها لنا خبير الأبراج جاكلين عقيقى، أن أصحاب هذا البرج سيحظون خلال اليوم بدعم مجموعة من الكواكب يساعدهم فى حياتهم العاطفية والمهنية.>ستكون أكثر تركيزًا على الجانب المهنى الخاص بك، فلا تتردد فى إعادة حساباتك لتفادى الوقوع فى أخطاء الماضى، الأخبار السعيدة ستتوالى عليك، حاول أن تستمتع بالحياة قدر الإمكان، حاول استغلال كل الفرص المتاحة كما ينبغى لتتمكن من تحقيق أهدافك والإقدام فى حياتك المهنية.>إذا كنت متزوجًا، حاول أن تسعى جاهدًا لإرضاء الحبيب والحفاظ على استقرارك وتوازنك العائلى، لأن شريك حياتك وقف بجانبك كثيرًا فى الأوقات الصعبة التى مرت عليك من قبل، أما بالنسبة للعزاب الفرصة ستكون مناسبة أمامك للوقوع فى الحب من النظرة الأولى، ولكن عليك أن تختار بعناية لأنه سيصبح شريك العمر.