حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 2015/4/21

الطريق الوحيد إلى قلبه يعتمد على العقل نظرًا لحبه المولع بالحوار الذكى، فهو شخصية قوية ومغامر، ولديه قدرة على تحمل هفوات الشريك طالما الجو المحيط لا يشعر بالبلادة أو المل، أما فيما يخص حظ اليوم الثلاثاء لأصحاب هذا البرج، فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح يعد اليوم من أفضل الأيام فى حياتك تشعر بثقة كبيرة فى حياتك وهو ما يجعلك تسعد وتنجح أكثر فى عملك وفى حياتك العاطفية. على مستوى العمل والمال

>تنصح ماجى بالتفكير بطريقة إيجابية لأنك فى هذا اليوم سوف تحظى بحظوظ كثيرة وثقة كبيرة من قبل رؤسائك فى العمل وثقتهم تعطيك قوة الدفع للنجاح واستكمال أفكار الناجحة فى العمل. على مستوى العلاقات العاطفية

>شريك فى الحياة سيكون سعيد نتيجة سعادتك ونجاحك، حاول أن تطرح معه موضوعات وأفكارك فى العمل فيساعدك على إنجازها بشكل أفضل مما كنت تخطط لها.

شبكةعيونالإخبارية

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