أخبار عاجلة

لاعبة منتخب الكاراتيه: «مصر دبحتني وهلعب باسم جورجيا» -
عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي -
كلمة إنجليزية واحدة رددها السيسي مرتين في حواره لـ''فوكس نيوز'' -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً -
السيسي يغادر أمريكا -
بالصور.. حيوانات غريبة تعاود الظهور بقرية في كفرالشيخ.. والبيطري: لا نعرف نوعها -
وزير الخارجية التركي: دعم روسيا لنظام الأسد عمل خاطيء -
مصرع 10 أشخاص على الأقل فى انفجار عبوة ناسفة بالصومال -
صورة وخبر: طفلين يفصل بينهما "سياج" جنوبي الموصل -
مقتل 14 شخصًا بينهم 8 نساء بانفجار لغم بحافلة ركاب في الصومال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 2015/4/21

Google+ Print
حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 2015/4/21 حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 2015/4/21
الطريق الوحيد إلى قلبه يعتمد على العقل نظرًا لحبه المولع بالحوار الذكى، فهو شخصية قوية ومغامر، ولديه قدرة على تحمل هفوات الشريك طالما الجو المحيط لا يشعر بالبلادة أو المل، أما فيما يخص حظ اليوم الثلاثاء لأصحاب هذا البرج، فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح يعد اليوم من أفضل الأيام فى حياتك تشعر بثقة كبيرة فى حياتك وهو ما يجعلك تسعد وتنجح أكثر فى عملك وفى حياتك العاطفية.

على مستوى العمل والمال


>تنصح ماجى بالتفكير بطريقة إيجابية لأنك فى هذا اليوم سوف تحظى بحظوظ كثيرة وثقة كبيرة من قبل رؤسائك فى العمل وثقتهم تعطيك قوة الدفع للنجاح واستكمال أفكار الناجحة فى العمل.

على مستوى العلاقات العاطفية


>شريك فى الحياة سيكون سعيد نتيجة سعادتك ونجاحك، حاول أن تطرح معه موضوعات وأفكارك فى العمل فيساعدك على إنجازها بشكل أفضل مما كنت تخطط لها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى