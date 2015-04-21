توقعات الأبراج يوم الثلاثاء 2015/4/21

حظك اليوم برج الأسد يوم الثلاثاء 2015/4/21

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الثور يوم الثلاثاء 2015/4/21

توقعات جاكلين عقيقى لبرج الثور على المستوى المهنى

نصيحة جاكلين عقيقى لأصحاب برج الحمل فى هذا اليوم

حظك اليوم برج الجدى يوم الثلاثاء 2015/4/21

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

توقعات جاكلين لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 2015/4/21

على مستوى العمل والمال

على مستوى العلاقات العاطفية

حظك اليوم برج الحمل يوم الثلاثاء 2015/4/21

على المستوى العملى

على المستوى العاطفى

حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 2015/4/21

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية

توقعات جاكلين لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الدلو يوم الثلاثاء 2015/4/21

توقعات جاكلين عفيفى لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية

توقعات جاكلين لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج السرطان يوم الثلاثاء 2015/4/21

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج السرطان على مستوى العاطفى

حظك اليوم برج العذراء يوم الثلاثاء 2015/4/21

توقع نجلاء قبانى لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية

على مستوى الحياة العاطفية

حظك اليوم برج العقرب يوم الثلاثاء 2015/4/21

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج القوس يوم الثلاثاء 2015/4/21

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الميزان يوم الثلاثاء 2015/4/21

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

> يجيد مولود برج الأسد تنظيم الأعمال وتوزيعها على الآخرين بصورة تحفظ له حق معالجة القضايا الأساسية دون القضايا الهامشية أو التى لا طائل منها، هذه بعض الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب هذا البرج، أما بخصوص حظ يوم الثلاثاء، تؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن هذا اليوم هو الاسوأ بالنسبة لأصحاب برج الأسد لعدم الاستقرار الذى يحدث فى كل حياتك.>تؤكد جاكلين أن بخصوص يوم الثلاثاء سيشهد أخبارًا سيئة بعض الشىء، وكل ما عليك فعله هو ضبط النفس والتخلى عن بعض الأفكار التى تورد فى ذهنك نتيجة المشكلات التى تحيط به فى العمل.>تتعكر الحياة بينك وبين من تحب، ونتيجة كثرة المشكلات فى العمل قد يصل بك الأمر للابتعاد عن حبيبك لتقليل الضغوط التى تحيط بك من كل الاتجاهات، وهو الأمر الذى يثير غضب الطرف الثانى لأنه يريد أن يقف بجانبك.> الرزانة والهدوء أهم ما يميز رجل الثور، ويصل هدوئه فى بعض الأحيان إلى البطء فى التفكير، وهو ما يجعل البعض ينظر إليه على أنه بارد الشعور وعديم العاطفة، وهو الأمر الخطأ، فهو لا يقع فى الحب من أول نظرة ولكن مع تأكده من حقيقة مشاعره تجاه أحد يندفع إليه سريعًا، أما بخصوص حظ مواليد هذا البرج ليوم الثلاثاء، تتوقع خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى اليوم مختلف بعض الشىء عن الأيام الماضية، وتحديدًا على مستوى الحياة العملية حيث تنجح أفكارك الجديدة التى تقوم بتنفيذها فى عملك.>تؤكد جاكلين أن بخصوص يوم الثلاثاء، تشعر فى هذا اليوم بتكدس الاخبار السعيدة فى عملك، نتيجة أفكارك الجديدة التى تعمل عليها بشكل مثالى، ولكن احذر المجازفات فأنت قليل الحظ هذه الفترة.>تبدو عجلة السعادة ستنتقل معك فى كل حياتك فاتخذ قرارات تفيدك فى حياتك فى المستقبل وتقلل الضغوط عليك.>تسعى أنثى الجدى دائمًا بجميع الوسائل الممكنة للسلطة والمنصب، فهى فنانه موهوبة تثبت نفسها فى أحد مجالات الحياة، ويرجع فضل موهبتها إلى توافق مزاجها واعتدال ميزانها الفطرى، أما عن حظ أصحاب هذا البرج ليوم الثلاثاء كما توضحها لنا خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى، اليوم بالنسبة لأصحاب برج الجدى يعتبر المثالى حيث تكتشف بعض الأشياء تكمن بداخلك تؤهلك إلى السعادة على الأصعدة المهنية والعاطفية والصحية.>يتناسب هذا اليوم مع شخصيتك حيث تكتشف أنها قوية بدرجة كبيرة ما يؤدى إلى خوف الآخرين منك، وتدفعهم إلى التفكير كثيرًا قبل خوض أى مواجهة معك فى العمل، لتحقق الكثير من النجاحات خصوصا أنك تتمتع بخلو ذهنى وراحة بال غير مسبوقة.>الحبيب سيكون سببًا فى نجاح مشروعات التى تخطط لها والتى سبق أن أعددت لها بدقة متناهية، حاول فى ذلك اليوم أن تتمتع بالهدوء حتى تجعل العلاقة بينك وبين حبيبك تعود إلى قوتها من جديد.>الطريق الوحيد إلى قلبه يعتمد على العقل نظرًا لحبه المولع بالحوار الذكى، فهو شخصية قوية ومغامر، ولديه قدرة على تحمل هفوات الشريك طالما الجو المحيط لا يشعر بالبلادة أو المل، أما فيما يخص حظ اليوم الثلاثاء لأصحاب هذا البرج، فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح يعد اليوم من أفضل الأيام فى حياتك تشعر بثقة كبيرة فى حياتك وهو ما يجعلك تسعد وتنجح أكثر فى عملك وفى حياتك العاطفية.>تنصح ماجى بالتفكير بطريقة إيجابية لأنك فى هذا اليوم سوف تحظى بحظوظ كثيرة وثقة كبيرة من قبل رؤسائك فى العمل وثقتهم تعطيك قوة الدفع للنجاح واستكمال أفكار الناجحة فى العمل.>شريك فى الحياة سيكون سعيد نتيجة سعادتك ونجاحك، حاول أن تطرح معه موضوعات وأفكارك فى العمل فيساعدك على إنجازها بشكل أفضل مما كنت تخطط لها.> عندما يرغبون فقط يظهر أصحاب برج الحمل بالمظهر الساحر الذى لا يقاوم من قبل الجنس الآخر، أصحاب برج الحمل يطلقون العنان لطاقاتهم الجبارة حتى لا يشعر أولئك الذين يتعاملون معهم بأنهم تأثروا بالتقدم الذى أحرزوه، أما عن حظهم لهذا اليوم تقول خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى، أن هذا اليوم ستنجز فيه عملاً مهمًا أو تتخلص من قضايا ومشكلات كانت تتعلق بحياتك.>اليوم ستناقش مسألة مهنية أو مالية وتضع ميزانية معينة أو تراجع نفسك بشأن مشكلة تعرضت لها فى عملك، لهذا يجب أن تركز على كل ما يطلبه منك الآخرين.>مشكلات كثيرة واجهتك مع من تحب فى الفترة الماضية، وهذه المشكلات لن تستمر كثيرًا، فاليوم يدعوك الشريك إلى أن تتخلى قليلاً عن موقفك العدائى وتأخذ الحياة بصورة أكثر بساطة.> امرأة الحوت هى الوحيدة بين جنسها التى لا تزال ترفض المجد والشهرة وتحلم فقط برجل يرعاها ويحميها، وعندما تحب تعتقد عن يقين وإيمان أن فى استطاعته أن يحكم العالم بعقله، امرأة الحوت رقيقة مسالمة تشعر الآخرين بأنها شاطئ الأمان وواحة السكينة، أما فيما يخص حظ البرج ليوم الأبراج كما توضحها لنا خبير الأبراج جاكلين عقيقى، أن أصحاب هذا البرج سيحظون خلال اليوم بدعم مجموعة من الكواكب يساعدهم فى حياتهم العاطفية والمهنية.>ستكون أكثر تركيزًا على الجانب المهنى الخاص بك، فلا تتردد فى إعادة حساباتك لتفادى الوقوع فى أخطاء الماضى، الأخبار السعيدة ستتوالى عليك، حاول أن تستمتع بالحياة قدر الإمكان، حاول استغلال كل الفرص المتاحة كما ينبغى لتتمكن من تحقيق أهدافك والإقدام فى حياتك المهنية.>إذا كنت متزوجًا، حاول أن تسعى جاهدًا لإرضاء الحبيب والحفاظ على استقرارك وتوازنك العائلى، لأن شريك حياتك وقف بجانبك كثيرًا فى الأوقات الصعبة التى مرت عليك من قبل، أما بالنسبة للعزاب الفرصة ستكون مناسبة أمامك للوقوع فى الحب من النظرة الأولى، ولكن عليك أن تختار بعناية لأنه سيصبح شريك العمر.>الفضول والتحدى أهم صفات مواليد برج الدلو، وهو ما يجعل العمل المناسب لهم أن يكونوا مخترعين، وسياسيين، وكتاب، وعلماء، ورواد فضاء، وفنانين، ومنجمين، أما عن حظ برج الدلو ليوم الثلاثاء كما توضحها لنا خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى، هو يعتبر يومًا سيئًا بالنسبة لأصحاب هذا البرج وتنقلب فيه الأوضاع ضدك وتصبح محط أنظار الزملاء.>هناك أسرار ستكشف لك فى هذا اليوم تفضل أن تخفيها عن من يحيطون بك وهو ما يجعل يومك ينقلب ضدك، وهذه الأسرار التى قلبت اليوم بالنسبة لك قام بها المقربون منك ولكن عليك أن تفكر بهدوء ولا تبتعد عنهم ولكن عليك الهدوء بعض الشىء ثم التحدث معهم فهناك منهم يحبونك ويريدون لك النجاح، ويمكن يكون اليوم مناسب لأخذ إجازة للتفكير فى مشكلاتك بهدوء أكثر.>تؤكد خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى أن حياتك العاطفية ستتغير فى هذا اليوم بعد تعرف شريك حياتك على الأسرار التى وصلت لها ليقترب منك أكثر ويساعك على تخطى هذه المشكلات.> يهتم أصحاب هذا البرج بالأفراد الذين يفهمون الجانب الإبداعى يمتلك أصحاب هذا البرج عاطفة قوية يبحث دائمًا عن شريك متزن وسريع الاستجابة، أما بخصوص حظه ليوم الثلاثاء فتقول خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى، حيث يعد هذا اليوم بالنجاح والحظ فى مشاريعك ومساعيك لكن حاول أن تتجنب الجدال مع بعض الزملاء.>يجب الحظر اليوم فى حياتك المهنية فقد تحصل على معنويات وطاقة إيجابية غير منتظرة ترفع منسوب حماستك وقدر يؤدى إلى التهور فى بعض الأحيان، ولكن هناك تطورات إيجابية تدعم موقفك فى العمل.>تهتم بمسألة تتعلق بالشريك وبمحيطك العائلى، ما يستوجب منك التأنى فى التعاطى معه، وقد يمر بك فى هذا اليوم بعض الشجارات والنزاعات مع الشريك ولكنها غير مهمة ولن تؤثر على علاقتك به.> يتميز مواليد برج العذراء بطابعه العملى والواقعى أكثر من أن يكون رومانسيًا، ومن الصعب إرضاء مواليد برج العذراء بسهولة وفهم، يكثرون الانتقاد للمحيطين بهم، وعن حظ أصحاب برج العذراء لهذا اليوم فتقول خبيرة الأبراج نجلاء قبانى أن هذا اليوم يعد السعادة الكبيرة التى لم تتوقعها منذ فترة كبيرة، استغل الفرصة وعيد حساباتك فى كل الأمور العالقة.>اليوم سيشهد مرورك بـ20 محطة مهمة وهم على اأدرجح إيجابية جدًا والتى تجعلك تلتهى عن أمورك الشخصية بأوضاع مهنية أو تطورات مالية تحصل فى هذا اليوم، وهو فرصة جيدة لاستعادة أموال قديمة تساعدك على حل عدد من المشكلات المالية التى قد مررت بها سابقًا.>بعدك عن الشريك يشعرك بالوحدة، ويجب أن تحاول أن تمنح نفسك وقتًا اطول، وهذا يساعدك على تخطى ذلك، على الرغم من ذلك يجب أن تنتبه كثيرًا لما يحيطون بك لأن هناك من ينتظر الهدوء ليوقعك فى مشكلات لا حصر لها.> إنسان العقرب يتمتع بالتخفى فى النهار والليل وراء قناع خارجى يخيل للناظر أنه وجهه الحقيقى، أما عن حظ البرج لهذا اليوم الثلاثاء كما توضحها خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى، أمور سعيدة ستفاجأ بها والأجواء المحيطة بالشريك تخلق نوعًا من الارتياح وهو ما يدفعك إلى اتخاذ خطوات سريعة.>ستفاجئ بأن الخطوة السابقة التى عارضتك فيها الكثير من مديريك فى العمل، تنجح بشكل غير مسبوق وهو ما يجعل نفس المديرين يعتذرون لك بطريقة عملية عن طريق ترقية لك أو صرف مكافأة لك.>هناك نتائج إيجابية لعلاقة سابقة تبعد القلق وتتخطى بعض العقبات بسرعة قياسية، فأنت لديك القدرة على فعل ذلك من أجل علاقة أفضل مع شريك الحياة، فحاول أن تكون هادئًا قدر الإمكان.> هم مصدر السعادة ويتمتعون بالصدق يمثلون مصدر أمان لغيرهم، أما عن حظ البرج لهذا اليوم يقول خبير الأبراج محمد فرعون، رغم المشكلات التى عانيت منها الفترة الماضية كثيرًا من المشكلات والتى جعلتك تتعرض للضغط النفسى والعصبى، إلا أن اليوم ستتغير حياتك إلى الأفضل.>اليوم ستتخلص من ضغوط قليلة من العمل، وعليك أخذ عدد من الأيام كإجازة والسفر إلى مكان هادئ ويفضل الشواطئ حتى تعيد تنظم أوراقك وتتخلص من كل الأعباء التى تفوق طاقتك، وتعمل على استغلال طاقتك بشكل خاطئ.>رغم المشكلات التى تواجهها إلا أنك على المستوى العاطفى تشهد استقرارًا إلى حد ما، خصوصا أن شريك الحياة يعانى من بعض المشكلات الطارئة على مستوى العمل إلا أنك قادر على مساعدته فى تجاوزها.> القلق شعور دائم لهم وهو ما يجعلهم سريعى النرفزة ولكن يعودون سريعًا للتسامح، هذه بعض الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب هذا البرج، أما بخصوص حظ يوم الثلاثاء لأصحاب برج الميزان، فيؤكد خبير الأبراج محمد فرعون، اليوم سيكون مهمًا للغاية على عدة مستويات لذا يجب أن تعمل على استثمار الفرص المتاحة لك.>يحدث تطورات كثيرة فى حياتك العمالية لهذا اليوم منها ما هو إيجابى والآخر سلبى حيث يشهد يومك مشكلة بينك وبين رؤسائك فى العمل ولكن على الصعيد الآخر لا تؤثر هذه المشكلات على ثقتهم بك، لذا ينصح خبير الأبراج محمد فرعون بأنه يجب أن تكون على قدر المسئولية حتى لا تفقد ما تم إسناده إليك.>يحدث بعض توتر فى علاقتك بالحبيب اليوم إلا أنك قادر على تجاوز هذا الأمر بسهولة، وتشعر بالتحسن أيضًا على مدار الأيام المقبلة، خصوصًا عندما تشعر أنك اتخذت القرار الصحيح.