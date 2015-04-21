أمن المنوفية يكشف تفاصيل إدعاء طالبتين ثانوى إختطافهما ” كانوا بيتفسحوا”

كشفت مديرية أمن المنوفية فى بيان صحفى عن تفاصيل واقعة إدعاء فتاتين طالبتين بالمرحلة الثانوية أنهم مختطفتان وقيام أهليتهم بقطع الطريق الزراعى ” القاهرة – الاسكندرية ” بمدخل مدينة بركة السبع عدة ساعات .

وأوضح البيان أن كل أنه ورد اتصال هاتفى من عزة . ع . ى سن 16 إحدى الفتيات على الهاتف الأرضى الخاص بجدها لوالدتها عبدالحفيظ محمد قنديل وأفادت أنها متواجدة رفقة مريم . م . ح سن 16 أمام كلية الزراعة بشبرا الخيمة .. وبالتنسيق مع إدارة البحث بأمن القليوبية تم التقابل معهن .

وبمناقشتهن عن سبب وظروف تغيبهما قررن أنهما يمران بحالة نفسية سيئة بسبب إقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة وأنهن استقلتا سيارة أجرة من محل اقامتهما بقرية كفرهلال الى مدينة قويسنا.

وأشار البيان إلى ان مريم قامت بالتصرف فى خاتمها الذهبى والثانية بالتصرف فى قرطها الذهبى بالبيع لأحد محلات الصاغة بمبلغ ( 2000 ) جنية وعقب ذلك توجهن لمدينة القاهرة ، حيث قمن باستقلال سيارة أجرة رفقة المدعو / محمود سن 27 سائق وحاصل على بكالوريوس نظم معلومات للبحث عن فندق للمبيت ولم يتمكن من ذلك لعدم وجود تحقيق شخصية وقمن بإستئجار شقة للمبيت بها .

وأضاف البيان أن مريم قامت بارسال رسائل من هاتفها المحمول على هاتف شقيقتها .بمضمون ما جاء بالإخطار وقامت الثانية بالإتصال بجدها اليوم وطلبت منه الحضور لإعادتهما الى المنزل تحرر عن الواقعة المحضر رقم 61 أحوال مركز بركة السبع .. باشرت النيابة العامة التحقيق .