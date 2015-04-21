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اليوم .. 132 باحث وباحثة لعرض ابحاثهم في مؤتمر شباب الباحثين بعنوان ” مهارات واخلاقيات البحث العلمي‎ “

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اليوم .. 132 باحث وباحثة لعرض ابحاثهم في مؤتمر شباب الباحثين بعنوان ” مهارات واخلاقيات البحث العلمي‎ “ اليوم .. 132 باحث وباحثة لعرض ابحاثهم في مؤتمر شباب الباحثين بعنوان ” مهارات واخلاقيات البحث العلمي‎ “

جامعة الوادي الجديد

تنظم كلية التربية بالوادي الجديد اليوم الثلاثاء مؤتمر شباب الباحثين بعنوان ( مهارات واخلاقيات البحث العلمي) بمقر الكلية بمدينة الخارجة .

قال الدكتور القذافي خلف الباحث بتربية الوادي الجديد :” ان المؤتمر يشارك فيه 132 باحث وباحثة لعرض ابحاثهم في مختلف العلوم التربوية المختلفة ويهدف المؤتمر الي تشخيص العقبات والتحديات التي تواجه البحث العلمي في ، ومحاولة حلها تعزيز دور الجامعات المصرية في العمل المشترك الخاص بالبحث العلمي عرض نماذج لتجارب دولية ومحلية وإقليمية، متميزة في مجال البحث العلمي للاستفادة منها عقد اتفاقيات شراكة علمية بين جامعات مصر والهيئات والمراكز البحثية و التعرف على المبادئ الموجهة لأخلاقيات البحث العلمي و التعرف على الشروط الأخلاقية للبحث العلمي إبراز دور أخلاقيات البحث العلمي في تجويد مخرجات الدراسات العليا ” .

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