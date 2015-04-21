أخبار عاجلة

لاعبة منتخب الكاراتيه: «مصر دبحتني وهلعب باسم جورجيا» -
عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي -
كلمة إنجليزية واحدة رددها السيسي مرتين في حواره لـ''فوكس نيوز'' -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً -
السيسي يغادر أمريكا -
بالصور.. حيوانات غريبة تعاود الظهور بقرية في كفرالشيخ.. والبيطري: لا نعرف نوعها -
وزير الخارجية التركي: دعم روسيا لنظام الأسد عمل خاطيء -
مصرع 10 أشخاص على الأقل فى انفجار عبوة ناسفة بالصومال -
صورة وخبر: طفلين يفصل بينهما "سياج" جنوبي الموصل -
مقتل 14 شخصًا بينهم 8 نساء بانفجار لغم بحافلة ركاب في الصومال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بالصور .. الرئيس عمر البشير يكتسح لجنة الانتخابات بالقنصلية السودانية بأسوان

Google+ Print
بالصور .. الرئيس عمر البشير يكتسح لجنة الانتخابات بالقنصلية السودانية بأسوان بالصور .. الرئيس عمر البشير يكتسح لجنة الانتخابات بالقنصلية السودانية بأسوان


> أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية والتشريعية للسودانين  بمحافظة أسوان والتى جرت على مدار الأيام الثلاثة الماضية بمقر القنصلية السودانية بمدينة أسوان عن فوز كاسح للرئيس عمر البشير حيث حصل على 212  صوت من اصل 238 ادلوا بأصواتهم .

وقالت السفيرة أحلام عبد الجليل قنصل عام السودان بأسوان ان عدد المقيدين  ولهم حق التصويت 600 شخص عدد الذين ادلوا بأصواتهم 238 شخص عدد الاصوات الصحيحة 225 صوت عدد الأصوات الباطلة 13 صوت . وحصل الرئيس الحالى عمر  البشير على 212 صوت يليه  الدكتورة فاطمة عبدالمحمود المرشحة للرئاسة عن حزب الاتحاد الاشتراكي، حصلت على 5 أصوات ثم حصل على صوتين كلا من علم الهدى –أسد النيل –محمد الأرباب وحصل على صوت واحد كلا من فضل السيد –عادل دفع الله .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا