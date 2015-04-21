بالصور .. الرئيس عمر البشير يكتسح لجنة الانتخابات بالقنصلية السودانية بأسوان



> أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية والتشريعية للسودانين بمحافظة أسوان والتى جرت على مدار الأيام الثلاثة الماضية بمقر القنصلية السودانية بمدينة أسوان عن فوز كاسح للرئيس عمر البشير حيث حصل على 212 صوت من اصل 238 ادلوا بأصواتهم .

وقالت السفيرة أحلام عبد الجليل قنصل عام السودان بأسوان ان عدد المقيدين ولهم حق التصويت 600 شخص عدد الذين ادلوا بأصواتهم 238 شخص عدد الاصوات الصحيحة 225 صوت عدد الأصوات الباطلة 13 صوت . وحصل الرئيس الحالى عمر البشير على 212 صوت يليه الدكتورة فاطمة عبدالمحمود المرشحة للرئاسة عن حزب الاتحاد الاشتراكي، حصلت على 5 أصوات ثم حصل على صوتين كلا من علم الهدى –أسد النيل –محمد الأرباب وحصل على صوت واحد كلا من فضل السيد –عادل دفع الله .