الصين تستنكر محاولات الزج برابطة الآسيان في قضية بحر الصين الجنوبي

أعربت الصين عن استنكارها من محاولات بعض الدول للزج بمجموعة الآسيان في النزاعات المتعلقة ببحر الصين الجنوبي، بهدف الحاق الضرر بالعلاقات الطيبة التي تربط الصين وتلك المنظمة الإقليمية.

أكد ذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونج لى في تعقيب له اليوم الاثنين، على التوقعات بأن يقوم زعماء بعض دول الآسيان بإثارة قضية بحر الصين الجنوبي خلال القمة القادمة للمنظمة التي ستعقد في وقت لاحق من هذا الأسبوع في محاولة لإصدار قرار جماعي منها ضد الصين.

وأشار هونج إلى أن نزاعات بحر الصين الجنوبي ليست على قائمة القضايا المتناولة بين الصين ورابطة الآسيان، مؤكدا أن الصين ملتزمة بالعمل مع الآسيان للتنفيذ الكامل لنهج المسار المزدوج في التعامل مع، ومعالجة تلك القضية الإقليمية، والعمل المشترك لدعم السلام والاستقرار بالمنطقة.

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