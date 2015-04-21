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مسئولون أمريكيون : حاملة طائرات أمريكية تتجه للشواطئ اليمنية لاعتراض شحنات أسلحة إيرانية

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مسئولون أمريكيون : حاملة طائرات أمريكية تتجه للشواطئ اليمنية لاعتراض شحنات أسلحة إيرانية مسئولون أمريكيون : حاملة طائرات أمريكية تتجه للشواطئ اليمنية لاعتراض شحنات أسلحة إيرانية

تلتحق حاملة الطائرات الأمريكية “تيودور روزفلت” بسفن أخرى متواجدة في الشواطئ اليمنية من أجل اعتراض شحنات أسلحة ترسلها إيران للمتمردين الحوثيين، وذلك حسبما أعلن مسؤولون في البحرية الأمريكية.

ذكر ذلك راديو (سوا) الأمريكي مساء أمس الإثنين، مشيرا إلى أن البحرية الأمريكية عززت من تواجدها في مياه خليج عدن وجنوب بحر العرب على ضوء تقارير تفيد بتوجه سفن إيرانية محملة بالأسلحة نحو اليمن لدعم الحوثيين بالأسلحة.

ونقلت وسائل إعلامية عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية قوله إن واشنطن بعثت سفينتين حربيتين إلى المياه اليمنية، فيما أكد المتحدث باسم البنتاجون أن هاتين السفينتين ليس لديهما مهمة محددة باعتراض الأسلحة الإيرانية.

أ ش أ

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