مقتل وإصابة 37 جنديًا بالجيش الليبي جراء اشتباكات في مدينة بنغازي

قُتل 12 جنديا بالجيش الليبي وأصيب 25 آخرون أمس الاثنين، جراء اشتباكات عنيفة بمناطق محور الليثي والصابري، مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازي.

وقالت فاديا البرغثي مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة ببنغازي، في تصريح مساء اليوم لوكالة أنباء الشرق الأوسط، “إن المستشفى استقبل اليوم ثلاثة قتلى وعشرة جرحى، بعد تجدد الاشتباكات بمحور الليثي بين الجيش الليبي وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي”.

وأضافت البرغثي، أن المستشفى تسلم 3 جثامين واستقبل عشرة جرحى إصابتهم متفاوتة بين البسيطة والمتوسطة غادر 4 منهم المستشفى بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم، وهناك 6 حالات بأقسام المستشفى المختلفة يتم متابعة الحالة الصحية لهم.

وفي السياق ذاته، قال مصدر بمركز بنغازي الطبي، إن المركز استقبل اليوم أيضا تسعة قتلى و15 جريحًا، بعد تجدد الاشتباكات في عدة محاور في مدينة بنغازي، موضحا أن الجرحى إصابتهم بين الخفيفة والمتوسطة.

يذكر أن مدينة بنغازي تشهد قتالا عنيفا بين قوات الجيش الليبي وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

> أ ش أ