عباس شومان: المناهج الأزهرية ليست قرآناً.. وتجديد الخطاب الديني ضرورة ملحة



> قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف :” أن الأزهر الشريف يرى أن تجديد الخطاب الديني هو ضرورة ملحة ويحتاج لإرادة سياسية، موضحاً أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتجديد الخطاب الديني كانت إيجابية وتمثل عبئاً علينا ” .

وأضاف شومان خلال لقائه على فضائية “إم بي سي مصر2″ أمس الاثنين :” أن تجديد الخطاب الديني يتم من خلال تغيير المناهج بالمعاهد والجامعات الأزهرية، مشيراً إلى أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بادر بتشكيل لجنة عام 2013، لإصلاح المناهج الأزهرية ” .

وتابع، المناهج الآزهرية ليس قرآناً، ونيعد النظر فيها كل 3 سنوات، لافتاً إلى أن الأزهر والكنيسة عانوا من التضييق على مدى فترات طويلة.