بالفيديو - منير المغربي يخطف صلاح ويقتل فيورنتينا

تلقى فيورنتينا خسارة مفاجأة من ضيفه هيلاس فيرونا 1-0 في الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي اليوم الاثنين، بمشاركة من محمد صلاح كبديل.

لم يدخل صلاح التشكيل الأساسي للمباراة، وشارك كبديل في الدقيقة 62.

وخسر فيورنتينا مباراته الثانية على التوالي، بعدما سقط أمام نابولي 3-0 في الجولة السابقة.

وابتعد فيورنتينا أكثر عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، ليستقر في المركز السادس برصيد 49 نقطة بفارق 9 نقاط عن روما الثالث.

سجل هدف فيرونا المغربي منير أوبادي في الدقيقة 90.

اعتمد فينشينزو مونتيلا المدير الفني لفيورنتينا على تشكيل من البدلاء، لإراحة الأساسيين ومنهم صلاح لمواجهة دينامو كييف الخميس المقبل في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

ومع مرور الوقت واستمرار التعادل السلبي، قرر مونتيلا إشراك خوما باباكار في الدقيقة 55.

ولكن المهاجم السنغالي تعرض للإصابة، ليشارك صلاح بدلا منه في الدقيقة 62.

وكاد فيورنتينا أن يحقق مبتغاه بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 67.

ولكن أليساندرو ديامانتي أهدرها، وتصدى لها رافاييل حارس فيرونا.

استمر فيورنتينا في بحثه عن هدف الفوز، وكاد صلاح أن يسجل بعدها بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ولكن فانجليس موراس مدافع فيرونا أبعدها قبل أن تدخل المرمى.

وعاقب فيرونا أصحاب الأرض على الفرص المهدرة، بهدف متأخر عن طريق منير أوبادي الذي تابع كرة مرتدة من نيتو حارس فيورنتينا وأسكنها الشباك.

شاهد هدف فوز فيرونا