طائرة – مدرب الزمالك: التتويج بالدوري؟ هذه أصعب بطولة منذ سنوات طويلة

قال حسام عبد العزيز المدير الفني لفريق الزمالك للكرة الطائرة إن بطولة الدوري المصري التي اقترب فريقه من تحقيقها هي الأصعب منذ سنوات طويلة.

ويحتاج الزمالك للفوز على بتروجيت الأربعاء المقبل من أجل أن يتوج بالبطولة الغائبة منذ ثماني سنوات.

طائرة - الزمالك يضع يدا على لقب الدوري بالفوز على الشمس

وأضاف عبد العزيز لـFilGoal.com يوم الأثنين "نخوض أصعب بطولة دوري منذ سنوات طويلة لكثرة المنافسين على اللقب. فالأهلي يضم نخبة منتخب مصر والجيش وسموحة وأيضا بتروجيت".

وأردف "في كل بطولات الدوري التي دربت فيها الزمالك لم يكن هناك هذا العدد من الفرق ينافس على البطولة".

وتابع "حال الفوز على بتروجيت، سنحسم المسابقة قبل الجولة الأخيرة حتى لو خسرنا أمام الأهلي 3-0 وهذا يحدث لأول مرة في الدوري".

وأشار مدرب الزمالك "لعبنا مسابقة الدوري في غياب أربعة لاعبين للإصابة في نفس المركز، ولكني أشكر الجميع كانوا رجالا، بالإضافة لأحمد عبد الدايم الإداري المحنك رئيس جهاز الكرة الطائرة بذل مجهودا رائعا معي بجانب الإدارة".

وشدد حسام عبد العزيز على رغبته في عودة الجمهور للمدرجات، ووصف غيابهم بـ"بالأكل بدون طعم".