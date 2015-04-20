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أبو مازن يدعو الفلسطينيين لإنجاب المزيد لينتصروا على أرضهم

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أبو مازن يدعو الفلسطينيين لإنجاب المزيد لينتصروا على أرضهم أبو مازن يدعو الفلسطينيين لإنجاب المزيد لينتصروا على أرضهم
دعا الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبومازن"، الفلسطينيين لإنجاب المزيد ليكثر الشعب الفلسطينى ويُزرع ويناضل وينتصر على أرضه.

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" عن أبومازن قوله - خلال عرس جماعى فى محافظة أريحا بالضفة الغربية مساء اليوم الاثنين "أعدكم إذا جئنا ب232 فلسطينيا جديدا أن نضاعف العدد السنة القادمة"، فى إشارة إلى عدد العرسان المشاركين فى العرس.

وأضاف "نريد لشعبنا أن يكثر وينتصر على أرضه، ونرجو الله أن تكون احتفالاتنا كل سنة فى الضفة وغزة لتشمل كل أبناء الشعب".
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