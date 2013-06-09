الطريقة الجعفرية تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج بقرية بني عدي في أسيوط

وكيل الطريقة بأسيوط:احتفال هذا العام مختلف لأنه جاء في ظل الثورة

كتب : سعاد أحمد منذ 60 دقيقة

احتفلت الطريقة الجعفرية الأحمدية المحمدية بأسيوط بمعجزة الإسراء والمعراج بمسجد الطريقة الجعفرية بقرية بني عدي بأسيوط بحضور عدد من علماء الأزهر والأوقاف والوعظ بأسيوط وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد سيد سلطان، الأستاذ بجامعة الأزهر ووكيل الطريقة بأسيوط، إن الاحتفال هذا العام جاء مختلفاً عن الأعوام السابقة والذي استلهم روح ثورة 25 يناير التي هبت على مصرنا الحبيبة في إحياء الذكرى العطرة لمعجزة الإسراء والمعراج لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي جاءت ثورة ضد ظلم البشر وطغيانهم في الضلال.

وأوضح أن احتفال هذا العام يأتي للتأكيد على معاني الصوفية الحقة والتي نسعى إليها جميعا، متأسين في ذلك بسيدنا صاحب الإسراء والمعراج صلى الله عليه وسلم، الذي أخلص النية لله في عمله كله وعمل على ما هو أفضل لطاعة الله وتأدية الفروض.

في حين أوضح دكتور سيد حسين، إمام وخطيب بأوقاف أسيوط، أن محبة آل البيت رضي الله عنهم أمر حتمي وضروري لكل مسلم موحد بالله، مستشهداً بالحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، حيث قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ( لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين).

وتخلل الاحتفال فقرات مدح وإنشاد ديني وقصائد جعفرية من تراث الإمام الجعفري رضي الله عنه، لمنشدين الطريقة الجعفرية بأسيوط.