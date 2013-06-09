أخبار عاجلة

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين” -
والد «يوستينا» يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة علاقتها بقاضي الحشيش.. وسبب وجودها معه -
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط -
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

الطريقة الجعفرية تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج بقرية بني عدي في أسيوط

Google+ Print
الطريقة الجعفرية تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج بقرية بني عدي في أسيوط الطريقة الجعفرية تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج بقرية بني عدي في أسيوط
وكيل الطريقة بأسيوط:احتفال هذا العام مختلف لأنه جاء في ظل الثورة

كتب : سعاد أحمد منذ 60 دقيقة

احتفلت الطريقة الجعفرية الأحمدية المحمدية بأسيوط بمعجزة الإسراء والمعراج بمسجد الطريقة الجعفرية بقرية بني عدي بأسيوط بحضور عدد من علماء الأزهر والأوقاف والوعظ بأسيوط وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد سيد سلطان، الأستاذ بجامعة الأزهر ووكيل الطريقة بأسيوط، إن الاحتفال هذا العام جاء مختلفاً عن الأعوام السابقة والذي استلهم روح ثورة 25 يناير التي هبت على مصرنا الحبيبة في إحياء الذكرى العطرة لمعجزة الإسراء والمعراج لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي جاءت ثورة ضد ظلم البشر وطغيانهم في الضلال.

وأوضح أن احتفال هذا العام يأتي للتأكيد على معاني الصوفية الحقة والتي نسعى إليها جميعا، متأسين في ذلك بسيدنا صاحب الإسراء والمعراج صلى الله عليه وسلم، الذي أخلص النية لله في عمله كله وعمل على ما هو أفضل لطاعة الله وتأدية الفروض.

في حين أوضح دكتور سيد حسين، إمام وخطيب بأوقاف أسيوط، أن محبة آل البيت رضي الله عنهم أمر حتمي وضروري لكل مسلم موحد بالله، مستشهداً بالحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، حيث قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ( لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين).

وتخلل الاحتفال فقرات مدح وإنشاد ديني وقصائد جعفرية من تراث الإمام الجعفري رضي الله عنه، لمنشدين الطريقة الجعفرية بأسيوط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي