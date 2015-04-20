محلب يطير إلى إندونيسيا للمشاركة بالقمة “الإفريقية – الآسيوية”

غادر مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الإثنين المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء علي رأس وفد مصري، متجها إلى إندونيسيا للمشاركة في أعمال القمة “الأفريقية -الآسيوية” بجاكرتا، والتي تنطلق في الفترة من 22 وحتى 24 من إبريل الجارى ، للتشاور حول تعزيز التعاون بين الدول، من أجل حياة أفضل لكل الشعوب.