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محلب يطير إلى إندونيسيا للمشاركة بالقمة “الإفريقية – الآسيوية”

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محلب يطير إلى إندونيسيا للمشاركة بالقمة “الإفريقية – الآسيوية” محلب يطير إلى إندونيسيا للمشاركة بالقمة “الإفريقية – الآسيوية”

 

المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء

غادر مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الإثنين المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء علي رأس وفد مصري، متجها إلى إندونيسيا للمشاركة في أعمال القمة “الأفريقية -الآسيوية” بجاكرتا، والتي تنطلق في الفترة من 22 وحتى 24 من إبريل الجارى ، للتشاور حول تعزيز التعاون بين الدول، من أجل حياة أفضل لكل الشعوب.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار أنه تم إنهاء إجراءات محلب والوفد المرافق له علي الطائرة المصرية المتجهة الي بانكوك ثم  يطير إلى إندونيسيا علي شركة طيران أخرى للمشاركة بالمؤتمر.

ويرافق رئيس الوزراء المهندس اشرف سالمان وزير الاستثمار في حضور القمة.

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