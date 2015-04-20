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رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة: نفسي أشوف راكب واقف في الأتوبيس

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رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة: نفسي أشوف راكب واقف في الأتوبيس رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة: نفسي أشوف راكب واقف في الأتوبيس

 

صورة من اتوبيسات القاهرة

أكد المهندس رزق علي رئيس مجلس إدارة هيئة النقل  العام بالقاهرة خلال حواره ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبني عسل هناك منحة إمارتية عبارة عن 600 أتوبيس لتزويد إسطول النقل العام.

 وأضاف  أنه تم استيراد 200 أتوبيس نقل عام 2014، مشيرا إلي أنه سيتم طرح 242 أتوبيس خلال الأيام القادمة بعد موافقة مجلس الوزراء.

 وأكد رزق أن أسطول اتوبيسات النقل العامة تخضع دائما للصيانة وتم تخصيص ورش لصيانة الاتوبيسات دائما.

 وأضاف أن الاتوبيسات القديمة يبلغ سعر التذكرة جنيه واحد والأتوبيسات الإمارتية بـ 2 جنيه بسبب طول خط السير.

 وأشار الي أن زيادة سعر التذاكر يأتي لتطوير الهيئة وصيانة الإتوبيسات واستيراد قطع الغيار.

 وقال رئيس هيئة النقل بالقاهرة ” نفسي أشوف راكب واقف في الاتوبيس مؤكدا أن الركاب دائما تجلس في مقاعد ولا يوجد راكب يقف ابدا في الاتوبيس  ”.

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