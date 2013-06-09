فلاحو قرية "نديبة" يقطعون طريق دمنهور - أبوالمطامير بسبب نقص مياه الري

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفنى: منذ 58 دقيقة

قطع فلاحو قرية "نديبة" التابعة لمركز دمنهور، طريق دمنهور - حوش عيسى - أبو المطامير، اعتراضا على استمرار أزمة نقص مياه الري.

وافترش الفلاحون الطريق، ومنعوا مرور السيارات في الاتجاهين، ما أدى إلى توقف الحركة المرورية على الطريق، وتكدس السيارات التى اضطر قائدوها إلى العودة والبحث عن طرق بديلة للوصول إلى دمنهور وحوش عيسى وأبوالمطامير، في الوقت الذي أكد فيه الفلاحون معاناتهم الشديدة بسبب استمرار الأزمة، وتجاهل مسؤولي الري لها، مهددين بالتصعيد في حال لم يتم حل الأزمة.