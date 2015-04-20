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جنازة عسكرية لشهيد سيناء النقيب أحمد سلامة بمسقط رأسه بالمنوفية

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جنازة عسكرية لشهيد سيناء النقيب أحمد سلامة بمسقط رأسه بالمنوفية جنازة عسكرية لشهيد سيناء النقيب أحمد سلامة بمسقط رأسه بالمنوفية
فى مشهد جنائزى مهيب شيع الآلاف من أهالى مدينة منوف والقرى المجاورة لها، جثمان الشهيد أحمد سلامة عبد الواحد 24 النقيب بالقوات المسلحة، والذى استشهد اليوم جراء انفجار مدرعة على الطريق بشمال سيناء.

وخرج الجثمان فى جنازة عسكرية مهيبة من مسجد سيدى زويل بمدينة منوف، حضرها اللواء أسامة فرج السكرتير العام للمحافظة، والعقيد حجازى سلامة الشرقاوى المستشار العسكرى للمحافظة، والعميد حاتم السبع رئيس مجلس مدينة منوف ورئيس أركان قوات حرس الحدودى، بالإضافة إلى حضور وفد من الأزهر والكنسية.

وتحولت الجنازة إلى هتافات ضد جماعة الإخوان الإرهابية منها: "لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله"، و"لا إله إلا الله والإخوان أعداء الله"، و"الشعب يريد إعدام الإخوان" و"يا شهيد نام واتهنى واستنا على باب الجنة"، و"الإخوان هما الإرهاب".

واكتفت والدة الشهيد بترديد عبارات "منهم لله اللى عملوا فيك كده يا بنى ربنا يعوضنى فيك خير يا حبيب قلبى عوضى عليك يا رب".

وطالب عم الشهيد الرئيس عبد الفتاح السيسى والفريق صدقى صبحى وزير الدفاع بالقصاص العادل لنجل شقيقه، لتستريح قلوب أسرته.

وأكد جيران الشهيد أنه كان دمث الخلق وحسن المعاملة بين الناس، وكان محافظا على أداء الصلوات الخمس فى المسجد، وأنه يعول والده العجوز الذى لا يقدر على الحركة منذ 3 سنوات.

والجدير بالذكر أن الشهيد قبل وفاته كتب على موقع التواصل الاجتماعى "يا رب الشهادة وأتمنى أكون مع أحبابى".

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مصر 365