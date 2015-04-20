وكيل "صحة" كفر الشيخ: طعّمنا 70% من الأطفال المستهدفين ضد الشلل

أكدت الدكتورة لميس المعداوى، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه تم تطعيم 70% من الأطفال المستهدفين بالتطعيم ضد شلل الأطفال، موضحة أن المستهدف من الأطفال لتطعيمهم ضد مرض شلل الأطفال يبلغ 489709 طفل وطفلة خلال أربعة أيام.

وأضافت أن عدد الفرق التى انتشرت بالقرى والمدن من ممرضين ومشرفين 1782 فرقة، وأن عدد من تم تطعيمهم حتى اليوم الاثنين الأقل من عام 62593 طفلا وطفلة ومن عام لخمس سنوات 278881 طفلا وطفلة وجملة الأطفال التى تم تطعيمها 341474 طفلا وطفلة بنسبة 70%.

وأشارت إلى أن عدد الوافدين الذين تم تطعيمهم 5 أطفال، وعدد الوافدين الذين تم تطعيمهم من عام لخمس سنوات 23 طفلا وطفلة.

وأضافت أن عدد المتخلفين عن التطعيم اليوم 8099 طفلا وطفلة، وأن كمية الطعم المستهلك 20024 زجاجة، وعدد المنازل التى تم زيارتها 179401 منزل بقرى المحافظة.

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