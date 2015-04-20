أخبار عاجلة

الأهلي يفوز على بتروجت بهدفين.. ويبتعد بصدارة الدوري -
رسميا.. الأسيوطي يتأهل إلى الدوري الممتاز -
فيديو| مرتضى لمسؤولي الزمالك السابقين: «قعدتوا 10 سنين من غير بطولة.. اتكسفوا على دمكم» -
مرتضى منصور: رئيس الوزراء يدعم الزمالك -
عيش الليلة - النجمة لوسي تغني أغنية "شخاليل" مع أشرف عبد الباقي -
عيش الليلة - "لعبة قرأة الشفايف" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر مع أشرف عبد الباقي -
عيش الليلة - الفنان أحمد زاهر: "غيرت من كلية تجارة لمعهد سينما من ورا أهلي وجدتي كانت رافضة التمثيل" -
المزيج العجيب تخسر معه 10 كيلو في 30 يوم اشربه قبل النوم و صباحا على الريق دون رجيم -
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وكيل "صحة" كفر الشيخ: طعّمنا 70% من الأطفال المستهدفين ضد الشلل

Google+ Print
وكيل "صحة" كفر الشيخ: طعّمنا 70% من الأطفال المستهدفين ضد الشلل وكيل "صحة" كفر الشيخ: طعّمنا 70% من الأطفال المستهدفين ضد الشلل
أكدت الدكتورة لميس المعداوى، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه تم تطعيم 70% من الأطفال المستهدفين بالتطعيم ضد شلل الأطفال، موضحة أن المستهدف من الأطفال لتطعيمهم ضد مرض شلل الأطفال يبلغ 489709 طفل وطفلة خلال أربعة أيام.

وأضافت أن عدد الفرق التى انتشرت بالقرى والمدن من ممرضين ومشرفين 1782 فرقة، وأن عدد من تم تطعيمهم حتى اليوم الاثنين الأقل من عام 62593 طفلا وطفلة ومن عام لخمس سنوات 278881 طفلا وطفلة وجملة الأطفال التى تم تطعيمها 341474 طفلا وطفلة بنسبة 70%.

وأشارت إلى أن عدد الوافدين الذين تم تطعيمهم 5 أطفال، وعدد الوافدين الذين تم تطعيمهم من عام لخمس سنوات 23 طفلا وطفلة.

وأضافت أن عدد المتخلفين عن التطعيم اليوم 8099 طفلا وطفلة، وأن كمية الطعم المستهلك 20024 زجاجة، وعدد المنازل التى تم زيارتها 179401 منزل بقرى المحافظة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365