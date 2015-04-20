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"التأديبية" بدمياط تفصل طبيبة تخدير وتحيل جراحًا إلى المعاش بسبب الإهمال

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قررت المحكمة التأديبية بدمياط، برئاسة المستشار شريف صلاح عفيفى، وعضوية المستشار الدكتور وليد محمود ندا، والمستشار ماجد شعبان، والمستشار إبراهيم قراميط، وممثل النيابة المستشار السيد أبو بكر الصديق، وأمانة سر محمد صلاح، بفصل الطبيبة "ع.ع.ع"، استشارى تخدير بمستشفى دمياط العام، وإحالة الطبيب "ع.ع.ر"، أخصائى الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى دمياط العام، إلى المعاش لما نسب إليهما لأنهما لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، وذلك بأن الأولى غادرت غرفة العمليات عقب تخديرها للمريض "أحمد شلبى حماد"، وأثناء إجراء عملية جراحية له بقسم الفندقة بمستشفى دمياط العام قبل انتهاء الجراحة، مما ترتب عليه عدم متابعة العمليات الحيوية له وتدهور حالته الصحية والتى انتهت بوفاته، بينما سمح الثانى للأولى بمغادرة غرفة العمليات عقب تخديرها للمريض المذكور، وأثناء الجراحة المقررة له وقبل انتهائها مما ترتب عليه حدوث الواقعة، وتقاعس عن تحرير مذكرة ضد الأولى بشأن مغادرتها حجرة العمليات أثناء الجراحة للمريض المذكور وقبل انتهائها، بالإضافة إلى عدم تحرير مذكرة بشأن واقعة وفاة المريض المذكور وعرضها على مدير المستشفى لإعمال شئونه.

القضاء الاداري بدمياط -اليوم السابع -4 -2015
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القضاء الاداري بدمياط

هيئة المحكمة -اليوم السابع -4 -2015
>

هيئة المحكمة

هيئة محكمة القضاء الاداري بدمياط -اليوم السابع -4 -2015
>

هيئة محكمة القضاء الاداري بدمياط


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