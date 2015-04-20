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عمال يبلغون عن مواطن استولى منهم على أموال بليبيا بحجة توصيلها لذويهم

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عمال يبلغون عن مواطن استولى منهم على أموال بليبيا بحجة توصيلها لذويهم عمال يبلغون عن مواطن استولى منهم على أموال بليبيا بحجة توصيلها لذويهم
تقدم رضا السيد أبو شعيشع، وعماد محمد أحمد ناصف، وعدد آخر من العاملين بليبيا، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 6059 عرائض النائب العام، وتم تحويله للمستشار محمد الحلو المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، أكدوا فيه استيلاء مواطن على أكثر من مليون جنيه.

كما تقدم كل من شعبان رمضان الزناتى ببلاغ وقّع عليه أكثر من 15 شخصا من إحدى قرى الحامول يتهمون فيه "م .ح" بالاستيلاء منهم على أكثر من مليون جنيه أثناء عملهم فى ليبيا بعد أن أوهمهم بتوصيل أموالهم إلى ذويهم عن طريق سيدة أعمال تقيم فى ليبيا، ونظرا للاضطرابات التى تمر بها الدولة الشقيقة وصعوبة العودة بالأموال قام المواطنون بإعطاء المتهم أموالهم بعد أن وثقوا به إلا أنهم بعدما عادوا لم يجدوا شيئا قد تم توصيله، وعندما سألوا المتهم الموجود بقريته حاليا قال إنه أعطى الأموال إلى سيدة الأعمال فتم الاتصال بها فى ليبيا فأنكرت وأكدت أنها مستعدة لإثبات ذلك بأى طريقة وتبذل مباحث كفر الشيخ جهودها لكشف غموض الحادث.

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مصر 365