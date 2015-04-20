المتحدث باسم مجلس الوزراء: التوقيت الصيفى يؤثر على نفسية المواطنين

قال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من سلبيات تطبيق التوقيت الصيفى، تغيير مواعيد حجز الطيران، والفنادق، والقطارات، وتغيير مواعيد الامتحانات، بالإضافة إلى التأثير من الناحية النفسية والمزاجية للمواطنين، من تغيير المواعيد 4 مرات فى عدد محدود من الشهور.

وأوضح القاويش خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أن قرار تأجيل تطبيق التوقيت الصيفى، جاء بعد دراسة ما نتج عنه التطبيق العام الماضى، حيث إن الجدوى الاقتصادية من وراءها لم تكن كبيرة وتم اختصار المدة فى شهر رمضان.

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن استطلاع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالإضافة إلى عدة قنوات، أجرت استطلاعًا للرأى جاء رافضًا بنسبة 70% لقرار تطبيق التوقيت الصيفى.

- "التوقيت الصيفى".. هاشتاج جديد ترحيبا بقرار مجلس الوزراء تأجيله هذا العام.. مستخدمو مواقع التواصل يرحبون بالقرار.. والرواد:"الحكومة والتوقيت عاملين زى توم وجيرى"..وآخر:"التوقيت اتلغى ومرسى لسه مارجعش"

>

>- "التوقيت الصيفى".. هاشتاج جديد ترحيبا بقرار مجلس الوزراء تأجيله هذا العام.. مستخدمو مواقع التواصل يرحبون بالقرار.. والرواد:"الحكومة والتوقيت عاملين زى توم وجيرى"..وآخر:"التوقيت اتلغى ومرسى لسه مارجعش"

>