صباحى تعليقًا على ارتداء بديع البدلة الحمراء: لا أحب أن أرى مصريا يعدم

قال حمدين صباحى، المرشح الرئاسى السابق والقيادى بتحالف التيار الديمقراطى تعليقًا على ظهور مرشد جماعة الإخوان الدكتور محمد بديع مرتديًا بدلة الإعدام الحمراء: "أنا شخصيًا أتمنى ألا أرى أى مصرى بالبدلة الحمراء، هذا أمر لا يسرنى على أى حال، ليس بديع وحده وإنما أنا لا أحب أن أرى دم أى مصرى مراق أو أى مصرى يعدم أو أى مصرى يحتكم للسلاح أو مصرى يقتل مصريًا".

وأضاف المرشح الرئاسى السابق، فى تصريحات صحفية له، على هامش حضوره لاجتماع لجنة إصلاح البنية التشريعية المنعقد مساء الاثنين بأحد فنادق الدقى: "من المفترض أن نبحث جميعًا كيف يحقن الدم المصرى، وأن تستعيد مصر قدرتها على إيجاد مشتركات تتفق وتختلف بها" .

وتابع صباحى: "لا نريد أن نكون مجتمعًا يلجأ فيه المعترض على شىء للقنابل أو فى المقابل يقبض على أبرياء يلقى بهم فى السجن أو يصدر ضدهم أحكام بالإعدام".

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