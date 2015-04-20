أحمد موسى تعليقا على ظهور بديع بالبدلة الحمراء: "أُبهة وشيك ولايقة عليه"

علق الإعلامى أحمد موسى، على ظهور الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ولأول مرة بـ"البدلة الحمراء" فى قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة، قائلاً: "يا سلام.. أُبهة لايقة عليه شيك متقيفة ومظبوطة قوى وأيام ونشوف مرسى كمان وباقى الخونة".

وأضاف الإعلامى أحمد موسى، خلال عرضه لبرنامجه "على مسئوليتى" والمذاع على قناة "صدى البلد": "يظهر المجرم الأكبر بالبدلة الحمراء لأول مرة بعد خروجه من القفص يبين أنها رسالة استحقاق لارتدائها، وأن الفترة التى مرت بها البلاد وقت حكم جماعة الإخوان المسلمين كانت أيام غبرة، الله لا يعيدها، وشايفين ضحكة محمد البلتاجى وقت مثوله أمام المنصة ضحكة مستفزة".

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