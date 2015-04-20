موجز أخبار مصر للساعة10.. سامح شكرى فى السعودية لبحث مستجدات أزمة اليمن

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار المهمة، فى مقدمتها زيارة وزير الخارجية، سامح شكرى، للمملكة العربية السعودية ، لبحث آخر تطورات الأزمة اليمنية، وعمليات عاصفة الحزم ضد معاقل الحوثيين.

وعلى مدار الساعات الماضية قدم "اليوم السابع" تغطية لعدد من المحاكمات التى شهدتها أروقة المحاكم المصرية اليوم الاثنين، من بينها قضية اقتحام قسم العرب، التى شهدت أول ظهور لمرشد جماعة الإخوان الإرهابية الدكتور محمد بديع، خارج قفص الاتهام، بـ"البدلة الحمراء"، وانتهت بالتأجيل المحاكمة لجلسة غد الثلاثاء، فضلاً عن تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، فى قضية التخابر مع قطر لجلسة 28 أبريل.

كما تابع "اليوم السابع" تغطية لكواليس قرار محكمة جنح العجوزة، بحبس الراقصة صافيناز، فى اتهامها بإهانة علم مصر، 6 أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتأكيدات محامى الراقصة دفع مبلغ الكفالة غداً، والتقدم باستئناف على حكم إدانة موكلته، ذلك فضلاً عن تغطية لمحاكمة المتهمين فى اقتحام قسم شرطة كرداسة والتى انتهت بقرار محكمة جنايات الجيزة، إعدام 22 متهماً.

وبجانب تغطية المحاكمات، تابع "اليوم السابع" اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، الذى قرر إرجاء العمل بالتوقيت الصيفى هذا العام، مع تكليف الوزراء المعنيين إعداد دراسة متكاملة لجدوى الاستمرار فى تطبيقه من عدمه خلال الاعوام المقبلة.. وفيما يلى موجز أخبار العاشرة:

- وزير الخارجية يتجه إلى الرياض لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك

- الحوثيون يعترفون بمقتل 25 شخصاً وإصابة 398 فى ضربة للتحالف العربى اليوم

- بالصور.. القضاء ينتصر لدماء شهداء الشرطة.. الجنايات تعاقب 22 إخوانيا بالإعدام لتورطهم فى اقتحام مركز كرداسة.. والمشدد 10 سنوات لمتهم.. والأمن يلاحق 8 هاربين.. والنقض طريق إلغاء الحكم

- تأجيل محاكمة مرسى و10 آخرين بالتخابر مع قطر لـ 28 أبريل لاستكمال فض الأحراز

- بالفيديو والصور.. محاكمة بديع و190 إخوانيا فى "اقتحام قسم العرب" تعكس ولع المرشد بالظهور الإعلامى.. وتضع صفوت حجازى فى موقف حرج مع القضاة.. وخلاف مع الدفاع حول التحدث للمحكمة.. والتأجيل للغد

- القبض على 61 من القيادات الوسطى للإخوان.. و4 من العمليات النوعية

- النيابة تستعجل تحريات"الآداب" فى 4 بلاغات تتهم "صافيناز" بالتشهير بفندق

- 10 آلاف جنيه كفالة تنقذ "صافيناز" من "البورش".. جنح العجوزة تقرر حبسها 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ.. ومحامى الراقصة: تسديد المبلغ غدًا.. وسنقدم استئنافا على حكم الإدانة

- مجلس الدولة يوافق على قرار إلغاء العمل بالتوقيت الصيفى ويرسله للحكومة

- خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى.. مجلس الوزراء يؤجل العمل بالتوقيت الصيفى هذا العام.. ويقرر إجراء دراسة حول الاستمرار فى تطبيقه مستقبلا أو إلغائه.. ومحلب يوجه الوزراء بمتابعة مشاكل المواطنين بصفة شخصية

- سفارة اليونان بالقاهرة تعلن زيارة الرئيس اليونانى الجديد لمصر الخميس

- السيسى لوزير دفاع اليونان: خطورة ملف ليبيا يستدعى تضافر جهود دحر الإرهاب

- نتائج مداهمات الجيش فى سيناء خلال 10 أيام.. مقتل 57 إرهابيًا.. وتفكيك 17 عبوة ناسفة.. وضبط 61 مطلوبًا أمنيًا ومشتبهًا بهم.. وتدمير 22 عربة و76 دراجة نارية.. وإحباط هجوم مسلح على كمين كرم القواديس

- أول صورة لشهيد القوات المسلحة فى انفجار مدرعة بشمال سيناء

- إثيوبيا تسعى للتحقق من صحة فيديو منسوب لـ"داعش" يصور قتل مجموعة من مسيحييها.. مصر تدين بشدة مقتل الإثيوبيين.. وإيران وأستراليا يتفقان على التعاون الاستخبارى لتعقب التنظيم الإرهابى

- الأزهر يدين مقتل 28 أثيوبيا فى ليبيا.. ويؤكد: جريمة نكراء

- أوكرانيا تعلن وجود أبو بكر البغدادى زعيم "داعش" على أراضيها

- طائرات عاصفة الحزم تقصف مخازن صواريخ حوثية قرب صنعاء

- غرق قارب يقل 300 مهاجر ومصرع 20 شخصا فى أحدث حلقات مسلسل كوارث الهجرة غير الشرعية.. المنظمة الدولية للهجرة تطلق نداء لإغاثة ركاب قاربين آخرين.. وديفيد كاميرون يصف المأساة بـ"اليوم الأسود على أوروبا"

- "الصحة" تعلن وفاة 12 وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم بالوادى الجديد

- تشييع جثمان إبراهيم يسرى من مسجد مصطفى محمود ظهر غد

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