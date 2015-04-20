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محلب يتجه إلى إندونيسيا للمشاركة بالقمة "الأفريقية - الآسيوية"

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محلب يتجه إلى إندونيسيا للمشاركة بالقمة "الأفريقية - الآسيوية" محلب يتجه إلى إندونيسيا للمشاركة بالقمة "الأفريقية - الآسيوية"
غادر مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الاثنين المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، على رأس وفد مصرى، متجهًا إلى إندونيسيا للمشاركة فى أعمال القمة "الأفريقية - الآسيوية" بجاكرتا، والتى تنطلق فى الفترة من 22 حتى 24 من أبريل الجارى، للتشاور حول تعزيز التعاون بين الدول، من أجل حياة أفضل لكل الشعوب.

صرحت مصادر أمنية بالمطار بأنه تم إنهاء إجراءات محلب والوفد المرافق له على الطائرة المصرية المتجهة إلى بانكوك، ومن هناك يقوم محلب ووفده بالسفر إلى إندونيسيا على شركة طيران أخرى للمشاركة بالمؤتمر، رافق رئيس الوزراء المهندس اشرف سالمان وزير الاستثمار .


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