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محسن ياجور: شرف لي ارتداء قميص الأهلي

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محسن ياجور: شرف لي ارتداء قميص الأهلي محسن ياجور: شرف لي ارتداء قميص الأهلي

أكد محسن ياجور نجم نادي المغرب التطواني أن ارتدائه قميص الأهلي "شرف كبير لما يمتلكه النادي من ألقاب".

ياجور قاد المغرب التطواني للفوز على الأهلي بهدف قاتل في الدقيقة 92 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا. (شاهد هدف ياجور)

وظهر ياجور عقب المباراة مرتديا قميص الأهلي بعد تبادل القمصان مع أحد لاعبي الفريق.

وعن ذلك قال ياجور: "شرف كبير لي ارتداء قميص فريق مثل النادي الأهلي".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية مع قناة (الحياة 2) "الأهلي فريق عريق وأكثر الفرق تتويجا بدوري أبطال إفريقيا.

وعن الفوز في الدقائق الأخيرة أمام الأهلي، قال: "الفوز أمام الأهلي يعد إنجاز ولن نكن مكتوفي الأيدي في لقاء الإياب".

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