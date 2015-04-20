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أبو تريكة ناعيا الشاذلي: كان نعم المدرب الناصح لتلميذه

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أبو تريكة ناعيا الشاذلي: كان نعم المدرب الناصح لتلميذه أبو تريكة ناعيا الشاذلي: كان نعم المدرب الناصح لتلميذه

نعى محمد أبو تريكة نجم الأهلي المعتزل حسن الشاذلي أيقونة الكرة المصرية وهداف الدوري على مدار تاريخه والذي توفي اليوم الاثنين.

وتوفي الشاذلي أيقونة الكرة المصرية وأبرز من ارتدى قميص الترسانة وساهم في جعل الشواكيك من الأندية العظيمة في الدولة.

الشاذلي هو من قدم أبو تريكة بقميص الترسانة عندما كان مدربا للفريق وصعد بهم للدوري الممتاز عام 2001.

وكتب أبو تريكة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رحم الله الكابتن الشاذلي وأسكنه فسيح جناته .قدّم لي كل خبرته فكان نعم المدرب الناصح لتلميذه .البقاء لله".

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