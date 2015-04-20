طائرة - الزمالك يضع يدا على لقب الدوري بالفوز على الشمس

بات الزمالك قريبا من التتويج بلقب الدوري المصري للكرة الطائرة بعد الفوز على الشمس بنتيجة 3-1 قبل مواجهتين من نهاية المسابقة.

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 60 في صدارة الدوري وله لقاء مؤجل مع بتروجيت يوم الأربعاء المقبل وحال الفوز به يتوج الأبيض رسميا بالمسابقة.

وانتهت نتيجة الأشواط بفوز الزمالك في الأول والثاني بنتيجة 25-12 و25-18، ثم قرب الشمس النتيجة بالفوز في الثالث 25-21، وبنفس النتيجة نجح الأبيض في حسم النقاط الثلاثة.

ويلعب الزمالك مع الأهلي الجمعة المقبل في السادسة مساء بصالة هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

ويتبقى للأهلي مباراة واحدة أمام الزمالك وفي جعبته 59 نقطة. وحال نجاح الفرسان في الفوز على بتروجيت سيصل الفريق للنقطة 63 وهو ما لن يستطيع الأحمر في الوصول إليه حتى وإن فاز في مواجهتهما معا.