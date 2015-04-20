ضبط تجار لحوم مواشي نافقة بأسيوط‎

تمكنت مديرية امن أسيوط اليوم من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بتوزيع لحوم المواشي النافقة على محلات الجزارة ومتلبسين أثناء توزيعهم ذبيحة نافقة من الماشية.

وتلقي اللواء عبد العظيم نصر الدين مدير أمن أسيوط تلقى اخطارآ من اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية يفيد تمكن ضباط شرطة نقطة بني حسين التابعة بأسيوط بالقبض على ‘محمود.ع ز م ‘ سن 35، حاصل علي دبلوم، مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية تبديد، و’مسعد.س. م ‘سن 36، عامل زراعي، مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح، ومطلوب ضبطه وإحضاره في 5 قضايا تبديد، إيصال، وعلام. ف. م – سن 27، بائع بمحل جزارة ، و’أحمد.م. م ‘سن 25، حاصل علي دبلوم.. مقيمين بدائرة المركز، حال قيامهم بالإتجار بالماشية النافقة الغير صالحة للإستهلاك الآدمي علي متن السيارة رقم ي د ج 4136 قيادة الأول لتوزيعها علي محلات الجزارة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بصحتها وحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النياية.