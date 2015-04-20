أخبار عاجلة

الأهلي يفوز على بتروجت بهدفين.. ويبتعد بصدارة الدوري -
رسميا.. الأسيوطي يتأهل إلى الدوري الممتاز -
فيديو| مرتضى لمسؤولي الزمالك السابقين: «قعدتوا 10 سنين من غير بطولة.. اتكسفوا على دمكم» -
مرتضى منصور: رئيس الوزراء يدعم الزمالك -
عيش الليلة - النجمة لوسي تغني أغنية "شخاليل" مع أشرف عبد الباقي -
عيش الليلة - "لعبة قرأة الشفايف" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر مع أشرف عبد الباقي -
عيش الليلة - الفنان أحمد زاهر: "غيرت من كلية تجارة لمعهد سينما من ورا أهلي وجدتي كانت رافضة التمثيل" -
المزيج العجيب تخسر معه 10 كيلو في 30 يوم اشربه قبل النوم و صباحا على الريق دون رجيم -
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ضبط تجار لحوم مواشي نافقة بأسيوط‎

Google+ Print
ضبط تجار لحوم مواشي نافقة بأسيوط‎ ضبط تجار لحوم مواشي نافقة بأسيوط‎

مديرية أمن أسيوط

تمكنت مديرية امن أسيوط اليوم من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بتوزيع لحوم المواشي النافقة  على محلات الجزارة ومتلبسين أثناء توزيعهم ذبيحة نافقة من الماشية.

وتلقي اللواء عبد العظيم نصر الدين مدير أمن أسيوط تلقى اخطارآ من اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية يفيد تمكن ضباط  شرطة  نقطة بني حسين التابعة بأسيوط  بالقبض على   ‘محمود.ع ز م ‘ سن 35، حاصل علي دبلوم، مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية تبديد، و’مسعد.س. م ‘سن 36، عامل زراعي، مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح، ومطلوب ضبطه وإحضاره في 5 قضايا تبديد، إيصال، وعلام. ف. م – سن 27، بائع بمحل جزارة ، و’أحمد.م. م ‘سن 25، حاصل علي دبلوم.. مقيمين بدائرة المركز، حال قيامهم بالإتجار بالماشية النافقة الغير صالحة للإستهلاك الآدمي علي متن السيارة رقم ي د ج 4136 قيادة الأول لتوزيعها علي محلات الجزارة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بصحتها وحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النياية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا