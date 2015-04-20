مدرب بورتو: أنتظر مباراة قوية من بايرن بغض النظر عن من سيلعب

(إفي): قال المدير الفني لبورتو البرتغالي، الإسباني جولين لوبيتيجي أنه ينتظر مباراة "قوية" من بايرن ميونيخ الألماني يوم الثلاثاء في اياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "بغض النظر عن من يلعب".

وقال لوبيتيجي في تصريحات نشرتها وسائل اعلام برتغالية يوم الأثنين"علينا تقديم مباراة كبيرة ومنافسة واحد من أفضل الفرق في التاريخ، أنتظر مباراة قوية من بايرن بغض النظر عن من سيلعب، نحن سنكون في قمة تركيزنا بالمباراة".

ويخوض بورتو وهو صاحب الأفضلية عقب فوزه ذهابا على ملعب الدراجاو بثلاثة أهداف لواحد.

وصرح المدرب "علينا تطبيق كل ما خططناه، ستكون مهمة معقدة للغاية ولكن سنحاول العثور على أجوبة بسيطة لما سنواجهه في المباراة".