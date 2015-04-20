بلان قبل مواجهة برشلونة: ليس لدينا شيئا نخسره

(إفي): قال المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي لوران بلان إن فريقه ليس لديه شيء يخسره في إياب ربع نهائي دوري الأبطال أمام برشلونة الإسباني يوم الثلاثاء على ملعب كامب نو.

وكان (بي إس جي) خسر في مباراة الذهاب على ملعب حديقة الأمراء بثلاثة أهداف لواحد.

ووصف المدرب، الذي سيفقد جهود لاعبيه تياجو موتا وتياجو سيلفا، جدول المبارايات في المنعطف الأخير من الموسم بـ"الجنون"، معتبرا أن هذا الأمر قد يؤثر على "العرض" الذي قد يقدمه الفريقان.

وصرح بلان "المواسم طويلة وجداول المباريات مجنونة وأسوأ شيء هو أنه كلما تقدم الموسم كلما أصبح جدول المباريات مستحيلا".

وأوضح المدرب أنه "واقعي" مشيرا إلى أن قلب النتيجة يعد "مهمة صعبة للغاية"، ولكنه أضاف "سنحاول إظهار ما فشلنا في إظهاره بمباراة الذهاب".

وتابع بلان "علينا إثبات أننا يمكننا اللعب جيدا ومواجهة البرسا وتسجيل الكثير من الأهداف وعدم استقبال أي منها".

واعتبر المدير الفني أن أهم شيء بالنسبة له هو الحفاظ على نظافة شباكه، معتبرا أن مواجهة البرسا وفالنسيا الأخيرة في الليجا ستساعده كثيرا.

وتابع بلان "ربما يجب تقليد فالنسيا ولكن فريقي ليس منتعش بدنيا للحفاظ على مثل هذه الوتيرة طيلة 75 دقيقة".

وبخصوص الحالة النفسية لديفيد لويز الذي كان سببا رئيسيا في هدفي الأوروجوائي لويس سواريز بمباراة الذهاب فإن المدرب دافع عنه مشيرا إلى أنه "لم يكن جاهزا للعب" أكثر من ساعة في المباراة.