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لوبيز: على ميلان الكفاح للتأهل للدوري الأوروبي

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لوبيز: على ميلان الكفاح للتأهل للدوري الأوروبي لوبيز: على ميلان الكفاح للتأهل للدوري الأوروبي

(إفي): اعترف حارس ميلان الإيطالي، الإسباني دييجو لوبيز يوم الاثنين أن إنهاء فريقه الموسم لمركز يؤهله للعب في دوري أوروبا لكرة القدم يعد مهمة صعبة ولكنه أكد ضرورة "كفاح" الفريق حتى النهاية لتحقيق هذا الأمر.

وقال اللاعب في حوار نشرته قناة النادي "التعادلان الأخيران (أمام إنتر وسامبدوريا) ساهما في تصعيب الطريق نحو الهدف الأوروبي، ولكن لا يجب علينا أن نيأس، لا تزال هنالك سبع مباريات متبقية ونقاط كثيرة".

ويفضل بين ميلان وسامبدوريا صاحب المركز الخامس سبع نقاط.

وبخصوص مواطنه خيسوس فرناندز "سوسو" الذي يلعب في النادي اللومباردي منذ يناير الماضي قال "إنه يتمتع بمهارة كبيرة وتأقلم بمرور الوقت".

واعتبر لوبيز أن وصول "سوسو" للنادي جاء "في توقيت عصيب على النادي"، الذي يقدم مستوى غير مستقر منذ بداية الموسم.

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