بارجتان أمريكيتان تتجهان لليمن لاعتراض سفن تحمل أسلحة للحوثيين(تحديث)

أكد مسئول دفاعي أن البحرية الامريكية أرسلت سفينتين حربيتين إلى المياه قرب اليمن لإجراء عمليات تتعلق بالأمن الملاحى.>وقال مسئولون بالبحرية الأمريكية، إن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس ثيودور روزفلت" فى طريقها إلى المياه الإقليمية قبالة اليمن لتنضم إلى سفن أمريكية أخرى لاعتراض سفن تحمل أسلحة إلى الحوثيين.

وتكثف البحرية الأمريكية من تواجدها فى خليج عدن وبحر العرب وسط تقارير حول احتمالية توجه قافلة سفن إيرانية نحو اليمن لتسليح الحوثيين.

ويقاتل الحوثيون المقاتلين المدعومين من الحكومة فى محاولة للسيطرة على اليمن.

وتوجد نحو تسع سفن أمريكية فى المنطقة بينها طرادات ومدمرات تحمل فرقا قادرة على الصعود على متن أو تفتيش أى سفينة.