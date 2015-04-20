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الأسد لقناة فرنسية: هناك اتصالات بين أجهزة الإستخبارات السورية والفرنسية

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الأسد لقناة فرنسية: هناك اتصالات بين أجهزة الإستخبارات السورية والفرنسية الأسد لقناة فرنسية: هناك اتصالات بين أجهزة الإستخبارات السورية والفرنسية
أكد الرئيس السورى بشار الأسد أن هناك اتصالات بين أجهزة المخابرات السورية والفرنسية بالرغم من انقطاع العلاقات الدبلوماسية الثنائية.

وقال الرئيس السورى فى مقابلة مع قناة "فرانس2" الفرنسية ردا على سؤال حول الروابط بين الاستخبارات السورية والفرنسية " التقينا بمسؤولين بأجهزتكم الأمنية ، ولكن لا يوجد تعاون".

وأضاف" أن هؤلاء المسؤولين الفرنسيين جاؤوا إلى سوريا ، ولكننا لم نذهب إلى فرنسا ، ربما أتوا لتبادل المعلومات ولكن هذا النوع من التعاون يتطلب إظهار حسن النية من الجانبين" ملمحا بأن هذا ليس هو الحال بالنسبة للجانب الفرنسى.

ولم تعلق وزارة الخارجية الفرنسية أو الإدارة العامة الفرنسية للأمن الخارجى على وجود هذا النوع من الاتصالات مع الجانب السورى ، وكانت مصادر دبلوماسية فى نهاية عام 2013 ، قد أشارت إلى وجود محاولات سرية للاتصال مع مسؤولين سوريين من جانب سفراء أوروبيين وأجهزة الاستخبارات الأوروبية.

يذكر أن باريس قد أغلقت سفارتها فى دمشق فى مارس 2012 احتجاجا على ما وصفته بالعنف غير المقبول الذى يقوم به النظام السورى ، فى حين يرفض الرئيس الفرنسى بشكل قاطع استعادة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق بالرغم من ضغوط بعض الساسة الفرنسيين الذين يَرَوْن أن التفاوض مع بشار الأسد أمر ضرورى لوقف حمام الدم فى سوريا والقضاء على تنظيم داعش الإرهابى الذى انضم إليه العديد من الرعايا الفرنسيين.
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