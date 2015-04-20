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الرئيس العراقى فؤاد معصوم يزور تركيا غدًا تلبية لدعوة رجب طيب أردوغان

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الرئيس العراقى فؤاد معصوم يزور تركيا غدًا تلبية لدعوة رجب طيب أردوغان الرئيس العراقى فؤاد معصوم يزور تركيا غدًا تلبية لدعوة رجب طيب أردوغان
يجرى الرئيس العراقى فؤاد معصوم زيارة رسمية إلى دولة تركيا غدًا الثلاثاء، تلبية لدعوة نظيره التركى رجب طيب أردوغان.

وأفاد المركز الإعلامى للرئاسة التركية، فى بيان صحفى نشرته وسائل إعلام تركية، بأن الرئيس العراقى سيزور تركيا فى الفترة 21 ـ 23 أبريل الجارى، بناء على دعوة الرئيس التركى، ومن أجل تدعيم العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأضاف البيان أن اللقاء الذى سيجمع الرئيس العراقى مع أردوغان، بعد غدٍ الأربعاء، سيتناول بشكل موسع مكافحة الإرهاب فى المنطقة، الذى يعتبر أهم الموضوعات فى الفترة الحالية، لافتًا أن الزعيمين سيبحثان معًا مجالات التعاون بكافة الأبعاد فى مسألة مكافحة الإرهاب والمجموعات الإرهابية.

وأشار البيان أن الرئيس العراقى سيشارك فى الفعاليات المقامة فى اسطنبول، بمناسبة الذكرى المئوية لمعارك "جناق قلعة" البرية.

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