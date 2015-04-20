ضبط سيارة مسروقة والقبض على سائقها بكمين فى الإسماعيلية

ضبطت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية سيارة مسروقة، وألقت القبض على سائقها، بعد استيقافها بكمين على طريق البلاجات السياحى.

وقال مصدر بمديرية أمن الإسماعيلية، إن الكمين استوقف سيارة يقودها "سيد.ط.ع". وبفحص النقيب ياسين عبد العال، معاون مباحث المركز، لأوراق السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها منذ ثلاث سنوات بالقاهرة، كما تبين أن السائق يعمل "ميكانيكى سيارات" بالقاهرة، واشتهر بسرقة السيارات الخاصة وسيارات النقل العام.

وأكد المصدر أن المتهم مطلوب للتحقيق معه فى 9 قضايا سرقات عامة وسرقة بالإكراه وسرقة وسائل نقل وحيازة سلاح بدائرة قسم الدقى.