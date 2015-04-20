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ضبط مزرعة بانجو فى العياط.. والنيابة تأمر بضبط صاحبها

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ضبط مزرعة بانجو فى العياط.. والنيابة تأمر بضبط صاحبها ضبط مزرعة بانجو فى العياط.. والنيابة تأمر بضبط صاحبها
ضبطت قوة من مباحث قسم شرطة العياط بقيادة المقدم محمد فيصل، مزرعة بانجو فى قرية ملك "محمد.ح" الشهير بـ"السعودى".

كانت معلومات وردت للأجهزة الأمنية تفيد بأن المتهم يزرع قطعة أرض زراعية بجوار منزله بانجو بقصد الإتجار وعندما داهمته قوة فر هاربًا، فاقتلعت البانجو.

توجه فريق من نيابة العياط برئاسة المستشار أحمد خلاف سكرتارية محمد أبو الوفا إلى محل الواقعة، وأمرت بأخذ عينة من المواد المخدرة وإرسالها للمعمل الجنائى للتأكد من كونها مواد مخدرة من عدمه كما أمرت بسرعة ضبط المتهم، واستمعت إلى أقوال زوجته ووالدته فأقرتا بملكية الأرض والمنزل المقام بجوارها للمتهم.

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مصر 365

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