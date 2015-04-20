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حبس قاتل رضيعته بوضعها تحت عجلات القطار 15 يوماً بكفر الشيخ

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حبس قاتل رضيعته بوضعها تحت عجلات القطار 15 يوماً بكفر الشيخ حبس قاتل رضيعته بوضعها تحت عجلات القطار 15 يوماً بكفر الشيخ
قررت النيابة العامة بكفر الشيخ، تحت إشراف المستشار محمد الحلو، المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، تجديد حبس "س.ب" قهوجى 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل رضيعته تحت عجلات القطار.

وكشفت تحريات المباحث أن أحد أمناء الشرطة أثناء تأدية عمله الشرطى، بالقرب من محطة "الحناوى" بمركز شرطة قلين، شاهد شخصا يلقى طفلا رضيعا أسفل عجلات القطار، ما أدى لوفاته فى الحال، وتمكن من ضبطه بمساعدة بعض المواطنين.

وتبين أن وراء الواقعة "س.ب"، قهوجى، 42 عاما، ألقى رضيعته ص.س، تبلغ من العمر شهرين ونصف الشهر، أسفل عجلات القطار رقم 489 "بيلا - قلين" بمحطة "الحناوى".

وبسؤال شقيقة المتهم "ص.ب" 40 عاما، ربة منزل، قررت أن والدة الطفلة توفيت أثناء وضعها توأم "ولد وبنت"، ورغم أنهما كانا يقيمان لديها فإن المتهم غافلها وسرق الطفلة وألقاها تحت عجلات القطار، وأكدت أنه يعانى من مرض نفسى.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2/101 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد كفر الشيخ لسنة 2015، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بالتصريح بدفن الجثة، وحبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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مصر 365