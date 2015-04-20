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مصرع صياد على يد ابن عمه لخلافات عائلية بكفر الشيخ

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مصرع صياد على يد ابن عمه لخلافات عائلية بكفر الشيخ مصرع صياد على يد ابن عمه لخلافات عائلية بكفر الشيخ
لقى "على منصور الشهاوى"، صياد، مصرعه على يد ابن عمه فى مدينة برج البرلس بكفر الشيخ، بسبب خلافات مالية وعائلية.

تلقى اللواء عبد الرحمن شرف، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد أشرف ربيع، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار، رئيس مباحث المديرية، بمقتل "على.م. ش"، 19 سنة، صياد، على يد ابن عمه "أحمد. ع. ش"، 21 سنة، صياد، ويقيمان بمدينة برج البرلس بكفر الشيخ.

وانتقل العميد محمد عمار، رئيس المباحث الجنائية، على الفور إلى مكان الحادث، يرافقه الرائد محمد عمار، رئيس مباحث البرلس، وتم القبض على القاتل وعثر بحوزته على السكين المستخدم فى الجريمة، ونُقِلت الجثة إلى مشرحة كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من تحريات المباحث الأولية، أن القاتل سدد طعنات نافذة من سكين كان معه، لابن عمه، لخلافات عائلية ومالية بينهما، ما أدى إلى مصرعه فى الحال.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الجريمة، وقرر مدير نيابة البرلس استدعاء الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

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مصر 365