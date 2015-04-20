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تجهيز مقر المشروع القومى للتنمية "مشروعك" بغرب الإسكندرية

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أعلن اللواء أحمد متولى، رئيس حى غرب بالإسكندرية، الانتهاء من تجهيز المقر الخاص بالمشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية للشباب "مشروعك".

ورَكَّبَ مدير المركز التكنولوجى ومهندسو الدعم الفنى بالمركز التكنولوجى الأجهزة الخاصة بالمقر من حاسب آلى وطابعات، وماسحات ضوئية (سكانر)، بعد أن تم تجهيزه بالأثاث المناسب لاستقبال الشباب الراغب فى الاقتراض لعمل المشاريع الخاصة بهم، لرفع الروح المعنوية للشباب والقضاء على البطالة.
>المقر من الداخل -اليوم السابع -4 -2015
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المقر من الداخل

وفى إطار اهتمام محافظة الإسكندرية بالثقافة والتنوير أجرى رئيس حى غرب، زيارة لقصر ثقافة القبارى، لتفقد حالته، والخدمات الثقافية المُقَدَّمَة ومتطلباته، وتم تكليف مدير عام إدارة المتابعة الميدانية، ومدير إدارة الجراج بالحى، بتوجيه عدد من السيارات، واللودر الخاص بالحى، لرفع الأتربة والمخلفات الموجودة بحديقة قصر الثقافة وسيتم تكليف مهندس زراعى بإدارة الحدائق بتفقد الحديقة وتنسيقها لاظهارها بالمظهر المناسب لرواد قصر الثقافة.

أجهزة الحاسب الآلى -اليوم السابع -4 -2015
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أجهزة الحاسب الآلى


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